Как не допустить выгорания экрана смартфона — Finance.ua

Как не допустить выгорания экрана смартфона 18.02.2025, 00:19 — Мир

Как не допустить выгорания экрана смартфона

Выгорание дисплея может произойти, если на нем долго отображался один и тот же контент. К примеру, какие-то логотипы, статические изображения, элементы интерфейса. Но есть способы этого избежать.

Меняйте обои и заставки. Делайте это регулярно, чтобы пиксели экрана не находились в одной конфигурации.

Переключайтесь между приложениями и интерфейсами. Старайтесь использовать разные приложения и функции смартфона.

Установите автоматическое отключение экрана. К тому же времени перед затуханием должно проходить немного. Так, статические элементы интерфейса не будут отображаться долго.

Не ставьте экран на максимальную яркость. Это уменьшит износ пикселей и будет полезным для вашего зрения.

Используйте функции предотвращения выгорания. При условии, что они находятся на вашем смартфоне.

Иногда выключайте смартфон. Так экран у вас не будет работать все время.

Периодически меняйте содержимое экрана. Например, вы можете менять местами ярлыки и виджеты или прокручивать страницу. Главное — избегайте длительного простоя на одной странице.

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iLenta По материалам:

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