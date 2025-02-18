Как не допустить выгорания экрана смартфона — Finance.ua

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Как не допустить выгорания экрана смартфона

Мир
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Как не допустить выгорания экрана смартфона
Как не допустить выгорания экрана смартфона
Выгорание дисплея может произойти, если на нем долго отображался один и тот же контент. К примеру, какие-то логотипы, статические изображения, элементы интерфейса. Но есть способы этого избежать.
Меняйте обои и заставки. Делайте это регулярно, чтобы пиксели экрана не находились в одной конфигурации.
Переключайтесь между приложениями и интерфейсами. Старайтесь использовать разные приложения и функции смартфона.
Установите автоматическое отключение экрана. К тому же времени перед затуханием должно проходить немного. Так, статические элементы интерфейса не будут отображаться долго.
Не ставьте экран на максимальную яркость. Это уменьшит износ пикселей и будет полезным для вашего зрения.
Используйте функции предотвращения выгорания. При условии, что они находятся на вашем смартфоне.
Иногда выключайте смартфон. Так экран у вас не будет работать все время.
Периодически меняйте содержимое экрана. Например, вы можете менять местами ярлыки и виджеты или прокручивать страницу. Главное — избегайте длительного простоя на одной странице.
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По материалам:
iLenta
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