Как найти подход к разным типам руководителей — Finance.ua

Как найти подход к разным типам руководителей Сегодня 08:01 — Личные финансы

Как найти подход к разным типам руководителей

Какой стиль управления выбирает тот или иной менеджер, зависит от многих факторов (черт характера, культуры компании, даже от личной жизни).

Work.ua расскажет о самых распространенных типах управления, которые могут встречаться. Также попробуем помочь лучше понять руководителя и подстроиться под его стиль работы так, чтобы вам тоже было комфортно сотрудничать с ним.

Микроменеджер

Эффективные лидеры обычно, начиная проект, определяют его цель, предоставляют ресурсы, сообщают о любых нюансах, с которыми можно столкнуться на протяжении работы. После этого они дают вам возможность самостоятельно выполнять задачи.

Однако микроменеджеры не научились делегировать полномочия, привыкли связывать руки подчиненным и вести их через проект вслепую. Поэтому это и есть наиболее часто обсуждаемый стиль управления, поскольку особенно раздражает работников.

Микроменеджеры известны тем, что уделяют излишнее внимание выполнению задач работниками, внимательно наблюдают и подробно контролируют работу своей команды. У них проблемы с делегированием задач, недостаточно доверяют команде и редко позволят подчиненным самостоятельно принимать решения.

Следует отметить, что такое поведение может возникать у топ-менеджеров из-за постоянной тревоги на рабочем месте, которая приводит к гипертрофированному ощущению контроля и ответственности.

Как сотрудничать

Если вы считаете, что микроменеджмент руководителя связан с его тревожностью и беспокойством, не стоит воспринимать такое поведение лично. Их беспокойство побуждает их постоянно контролировать ситуацию и быть в курсе всего, что, как и где происходит.

А чтобы сработаться с микроменеджером, уточняйте у него общую цель проекта или задачи, какие результаты должны быть и какой срок отведен на выполнение. Приложите усилия, чтобы показать, что вы ответственны, самостоятельны и можете выполнять задачи без постоянного наблюдения. Если ничего не помогает, попробуйте лично поговорить с руководителем, привести примеры, когда он проявляет микроменеджмент, и объясните, как это влияет на ваш рабочий процесс.

Менеджер, управляемый результатом

Эти менеджеры настолько сильно сосредоточены на конечном результате, что забывают о благополучии работников, не учитывают их интересы и жизнь вне работы. Такие руководители поддерживают культуру сверхурочного труда, хотят, чтобы команда делала больше, качественнее, быстрее, вовремя…

У подчиненных это вызывает стресс, недовольство и недоверие к руководству, особенно когда работа оказывает влияние на личную жизнь.

Как сотрудничать с менеджером, управляемым результатом

Чтобы не перегружать вас, руководитель должен чувствовать, что вы выполняете зачи вовремя в течение рабочего дня. В то же время не берите на себя больше работы, чем можете охватить. Также полезно иметь четкое понимание, каковы ваши рабочие цели, установить границы и соблюдать их.

Слишком добрый менеджер

Эмпатичный менеджер выглядит прекрасно «на бумаге». Все хотят работать на таких руководителей, потому что они всегда такие эмпатичные и отзывчивые. Однако, когда доброта заходит слишком далеко, возникают проблемы. Например, есть люди, которые, работая на хорошего менеджера, чувствуют ответственность за свою работу и делают все возможное для достижения целей команды. Есть и те, кто расслабляется и выполняет меньше, чем нужно, но не имеет за это последствий, потому что лидер слишком хороший и не может «дожать» таких работников.

Поэтому продуктивные подчиненные будут демотивированы, что будет иметь плохое влияние на команду.

Как сотрудничать со слишком добрым менеджером

Если вы чувствуете, что слишком расслабляетесь рядом с добрым менеджером, ваша продуктивность падает, а дедлайны горят, потому что вы знаете, что вам за это ничего не будет, стоит поговорить со своим руководителем. Выразите свою обеспокоенность по поводу ситуации и попросите проявлять больше настойчивости по отношению к вам. В конце концов роль менеджера — обеспечить продуктивность. Это может быть трудно для слишком доброго руководителя, и ему понадобится обратная связь от команды.

Отсутствующий менеджер

При гибридном или удаленном формате работники могут реже видеться и общаться с руководителями. Если с ними к тому же трудно связаться по телефону, через рабочие мессенджеры или по электронной почте, быстро возникнет ощущение, что ваш менеджер отсутствует и не дает никаких указаний. Работники в такой ситуации могут растеряться, не понимать, куда движется команда, как внести вклад в достижение цели отдела и т. д.

Как сотрудничать с отсутствующим менеджером

Если ваши графики просто не совпадают, тогда вам следует быть увереннее и использовать собственные лидерские способности, чтобы ставить себе задачи и выполнять их. Это даст вам хорошую возможность показать, что вы ответственны, гибки и самостоятельны.

Также следует понять, почему руководитель может отсутствовать, чтобы избежать лишних обид.

Еще следовало бы обсудить с руководителем, как удобнее с ним связываться, чтобы получать быструю обратную связь. По возможности, если у вас есть корпоративный календарь, договорившись с менеджером, вы могли бы назначать там с ним встречи, «бронируя» свободное окошко.

Нарциссический менеджер

Такой менеджер обычно считает себя самым умным и компетентным человеком в команде, всегда уверен в своих выводах и не принимает во внимание никаких замечаний от команды. До таких людей может быть трудно «достучаться», что приведет к токсичным рабочим отношениям и среде.

Как сотрудничать с нарциссическим менеджером

Когда вы работаете с самовлюбленным руководителем, попробуйте сначала поддержать его мысли, но потом мягко предложить посмотреть на ситуацию с другой стороны и высказать свои сомнения. Обычно, если вы будете спорить с таким руководителем, это заставит его стать в позицию обороны и он будет отвергать предложения других.

В действительности все управляющие комбинируют разные типы управления. Зная, какой тип использует ваш менеджер, вы можете адаптироваться к работе с ним и вместе добиваться успеха. И да, работать с другими людьми, будь то ваш руководитель или коллега, не всегда легко. Но найдя подход и улучшив коммуникацию с людьми, окружающими вас большинство часов в день, вы будете чувствовать себя комфортнее.

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