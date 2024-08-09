Как накапливать на старость — Finance.ua

Как накапливать на старость Сегодня 08:02 — Личные финансы

Как накапливать на старость

Для тех, кто все же рассчитывает на финансовую поддержку от государства, пригодится вариант с покупкой стажа, ведь чем он больше, тем больше будет и пенсия. К тому же платить такие страховые взносы можно даже тогда, когда человек официально не работает. Делать это достаточно удобно, можно даже через приложение «Дія».

о негосударственном пенсионном Есть еще один способ делать взносы, чтобы получать выплаты в старости. Речь идет страховании . Человек может заключить соглашение с негосударственным пенсионным фондом и платить взносы туда на регулярной основе.

А активы будут постоянно накапливаться и расти путем инвестиционной прибыли. Когда наступит пенсионный возраст, человек будет получать пенсионные выплаты.

Пенсионное страхование

Добровольное пенсионное страхование — так называемый третий уровень пенсионного обеспечения, который не слишком развит, но существует.

Еще один способ накапливать на старость: откладывать деньги условно говоря «под матрас». На первый взгляд может показаться, что это наиболее безопасно, ведь до конца не понятно, что государство сделает с вашими сбережениями.

Однако следует учитывать, что эти средства может «съесть» инфляция. Поэтому лучше будет накапливать их другим способом. Например, вложить в заранее выбранный актив или сразу несколько активов.

Инвестирование

Это могут быть недвижимость, земля, Вариантов для инвестирования в 2024 году предостаточно.Это могут быть недвижимость, земля, криптовалюта , акции, ценные бумаги или банковское золото.

У каждого из них есть свои риски, и с каждым нужно разбираться. Но результат будет одним: средства не только сохранятся, но и будут приумножены со временем. К тому же такие активы будут приносить пассивный доход в течение длительного промежутка времени, а в случае необходимости их можно продать.

Депозит

Вложить деньги можно также на депозит под выгодный процент. В случае этого сценария не стоит рассчитывать, что сумма значительно умножится, но деньги удастся сохранить от обесценения.

Еще один способ обеспечить себе комфортную старость — вложиться в собственное дело. Конечно, это требует больше сил и финансовых затрат. Но со временем эта инвестиция станет приносить хороший пассивный доход, а организовать работу можно будет таким образом, чтобы бизнес работал без непосредственного вмешательства владельца.

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Справка Finance.ua:

По данным Пенсионного фонда (ПФУ), на начало 2024 года в Украине насчитывалось более 10 млн пенсионеров. Из них 51% получают пенсии в размере менее 4 тыс. грн. Кстати, за два года полномасштабной войны пенсионеров стало меньше почти на 325 тыс.

Минимальная пенсия с марта 2024 года была увеличена до 2 725 грн. Эта сумма не зависит от стажа и касается неработающих пенсионеров.



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