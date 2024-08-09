Как накапливать на старость — Finance.ua

Как накапливать на старость
Для тех, кто все же рассчитывает на финансовую поддержку от государства, пригодится вариант с покупкой стажа, ведь чем он больше, тем больше будет и пенсия. К тому же платить такие страховые взносы можно даже тогда, когда человек официально не работает. Делать это достаточно удобно, можно даже через приложение «Дія».
Есть еще один способ делать взносы, чтобы получать выплаты в старости. Речь идет о негосударственном пенсионном страховании. Человек может заключить соглашение с негосударственным пенсионным фондом и платить взносы туда на регулярной основе.
А активы будут постоянно накапливаться и расти путем инвестиционной прибыли. Когда наступит пенсионный возраст, человек будет получать пенсионные выплаты.
Пенсионное страхование
Добровольное пенсионное страхование — так называемый третий уровень пенсионного обеспечения, который не слишком развит, но существует.
Еще один способ накапливать на старость: откладывать деньги условно говоря «под матрас». На первый взгляд может показаться, что это наиболее безопасно, ведь до конца не понятно, что государство сделает с вашими сбережениями.
Однако следует учитывать, что эти средства может «съесть» инфляция. Поэтому лучше будет накапливать их другим способом. Например, вложить в заранее выбранный актив или сразу несколько активов.
Инвестирование
Вариантов для инвестирования в 2024 году предостаточно. Это могут быть недвижимость, земля, криптовалюта, акции, ценные бумаги или банковское золото.
У каждого из них есть свои риски, и с каждым нужно разбираться. Но результат будет одним: средства не только сохранятся, но и будут приумножены со временем. К тому же такие активы будут приносить пассивный доход в течение длительного промежутка времени, а в случае необходимости их можно продать.
Депозит
Вложить деньги можно также на депозит под выгодный процент. В случае этого сценария не стоит рассчитывать, что сумма значительно умножится, но деньги удастся сохранить от обесценения.
Получить больше с депозита
Еще один способ обеспечить себе комфортную старость — вложиться в собственное дело. Конечно, это требует больше сил и финансовых затрат. Но со временем эта инвестиция станет приносить хороший пассивный доход, а организовать работу можно будет таким образом, чтобы бизнес работал без непосредственного вмешательства владельца.
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Что делать с деньгами, чтобы обеспечить себе комфортную старость
Справка Finance.ua:
- По данным Пенсионного фонда (ПФУ), на начало 2024 года в Украине насчитывалось более 10 млн пенсионеров. Из них 51% получают пенсии в размере менее 4 тыс. грн. Кстати, за два года полномасштабной войны пенсионеров стало меньше почти на 325 тыс.
- Минимальная пенсия с марта 2024 года была увеличена до 2 725 грн. Эта сумма не зависит от стажа и касается неработающих пенсионеров.
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