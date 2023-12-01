Как национализировали Укргазбанк — Finance.ua

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Как национализировали Укргазбанк

Фондовый рынок
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Как национализировали Укргазбанк
Как национализировали Укргазбанк
Мы продолжаем рассказывать историю о национализации крупных банков в Украине. Сегодня речь пойдет об Укргазбанке.
Кстати, читайте больше в нашей статье: Когда и зачем национализировали банки в Украине

История

21 июля 1993 г. в Одессе был основан банк Хаджибей. В 1995 году он был переименован в Интергазбанк, а в 1997 году в результате реорганизации банк получил свое современное название — Укргазбанк.
Начиная с 1999 года, банк стал активно развиваться и расширяться. В том же году был приобретен ужгородский банк Сервис. Затем — Укрнефтегазбанк с филиалами в Киеве, Луганске, Симферополе, Одессе и Львове.
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В 2002 году к Укргазбанку присоединился банк Народный.
Все эти банки стали филиалами Укргазбанка.
В 2008 году разразился мировой финансовый кризис. Обвал рынка недвижимости сильно ударил и по украинской банковской системе. Укргазбанк, который в то время только начал набирать обороты и развивать филиальную сеть, пошатнулся.
К 2009 году сумма убытков банка достигла 4,4 млрд гривен. Укргазбанк вполне могла ожидать участь другого крупного банка того времени — Надра. Но на помощь пришло государство. За период с 2009 по 2011 годы правительство внесло в капитал Укргазбанка 7,4 млрд грн.
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В 2017 году, после того как ситуация в ПриватБанке стабилизировалась, встал вопрос о необходимости снижения доли государства в банковской системе. Тогда же встал вопрос, какой банк из четырех (на тот момент государственных банков было уже четыре: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк. — Ред.) первым отправлять на продажу. Им стал Укргазбанк. Приобрести часть акций Укргазбанка было предложено международной финансовой корпорации IFC.
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В конце января 2021 г. Международная финансовая корпорация (IFC) и Министерство финансов подписали соглашение, предусматривающее возможность вхождения IFC в капитал государственного Укргазбанка. Было решено, что максимальная доля IFC в капитале банка составит 20%.
В настоящее время доля государства в капитале Укргазбанка составляет 94,94%. После завершения вхождения IFC в капитал банка она может сократиться не более чем до 74,94%. Следовательно, государство все равно сохранит полный контроль над банком и происходящими в нем процессами.

Справка Finance.ua:

  • Государственный Укргазбанк продолжает удерживать лидерство в украинском торговом финансировании. Так, с начала 2023 года банк заключил 150 торговых соглашений, а это в среднем — 50 сделок в месяц.
  • «С начала полномасштабной войны банк сфокусировался на сделках по критическому импорту и поддержке экспорта — портфель соглашений торгового финансирования Укргазбанка составляет более 15 млрд грн», — подчеркнул директор департамента структурированного торгового финансирования Геннадий Хелемский.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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