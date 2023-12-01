Как национализировали Укргазбанк — Finance.ua

Как национализировали Укргазбанк Сегодня 08:35 — Фондовый рынок

Как национализировали Укргазбанк

Мы продолжаем рассказывать историю о национализации крупных банков в Украине. Сегодня речь пойдет об Укргазбанке.

Кстати, читайте больше в нашей статье: Когда и зачем национализировали банки в Украине

История

21 июля 1993 г. в Одессе был основан банк Хаджибей. В 1995 году он был переименован в Интергазбанк, а в 1997 году в результате реорганизации банк получил свое современное название — Укргазбанк

Начиная с 1999 года, банк стал активно развиваться и расширяться. В том же году был приобретен ужгородский банк Сервис. Затем — Укрнефтегазбанк с филиалами в Киеве, Луганске, Симферополе, Одессе и Львове.

В 2002 году к Укргазбанку присоединился банк Народный.

Все эти банки стали филиалами Укргазбанка.

В 2008 году разразился мировой финансовый кризис . Обвал рынка недвижимости сильно ударил и по украинской банковской системе. Укргазбанк, который в то время только начал набирать обороты и развивать филиальную сеть, пошатнулся.

К 2009 году сумма убытков банка достигла 4,4 млрд гривен. Укргазбанк вполне могла ожидать участь другого крупного банка того времени — Надра. Но на помощь пришло государство. За период с 2009 по 2011 годы правительство внесло в капитал Укргазбанка 7,4 млрд грн.

В 2017 году, после того как ситуация в ПриватБанке стабилизировалась, встал вопрос о необходимости снижения доли государства в банковской системе. Тогда же встал вопрос, какой банк из четырех (на тот момент государственных банков было уже четыре: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк. — Ред.) первым отправлять на продажу. Им стал Укргазбанк. Приобрести часть акций Укргазбанка было предложено международной финансовой корпорации IFC.

Читайте также Укргазбанк и Киевская ОВА договорились о сотрудничестве в поддержку бизнеса Киевщины

В конце января 2021 г. Международная финансовая корпорация (IFC) и Министерство финансов подписали соглашение, предусматривающее возможность вхождения IFC в капитал государственного Укргазбанка. Было решено, что максимальная доля IFC в капитале банка составит 20%.

В настоящее время доля государства в капитале Укргазбанка составляет 94,94%. После завершения вхождения IFC в капитал банка она может сократиться не более чем до 74,94%. Следовательно, государство все равно сохранит полный контроль над банком и происходящими в нем процессами.

Справка Finance.ua:

Государственный Укргазбанк продолжает удерживать лидерство в украинском торговом финансировании. Так, с начала 2023 года банк заключил 150 торговых соглашений, а это в среднем — 50 сделок в месяц.

«С начала полномасштабной войны банк сфокусировался на сделках по критическому импорту и поддержке экспорта — портфель соглашений торгового финансирования Укргазбанка составляет более 15 млрд грн», — подчеркнул директор департамента структурированного торгового финансирования Геннадий Хелемский.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.