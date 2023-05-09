Как начисляются пенсии по инвалидности I, II и III групп — Finance.ua
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Как начисляются пенсии по инвалидности I, II и III групп

Казна и Политика
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В Пенсионном фонде рассказали, какое пособие по инвалидности получают люди трех групп.
Условия назначения, порядок начисления и размеры пенсий по инвалидности зависят от закона, согласно которому назначается такая денежная выплата от государства.
Об этом в интервью ТСН.ua рассказал глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.
Так, размер «страховой» пенсии по инвалидности из солидарной системы исчисляется в процентах размера пенсии по возрасту в зависимости от группы инвалидности:
  • 100% пенсии по возрасту — лицам с инвалидностью I группы;
  • 90% пенсии по возрасту — лицам с инвалидностью II группы;
  • 50% пенсии по возрасту — лицам с инвалидностью III группы.
Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности:
  • для лиц с инвалидностью I группы — 2300 грн;
  • для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп — 2100 грн;
  • для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп — 2093 грн.
Размер пенсии по инвалидности военнослужащим устанавливается в процентах к их денежному обеспечению и зависит от причины инвалидности.
Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах:
  • I группа — 100% сумм денежного довольствия;
  • II группа — 80% сумм денежного довольствия;
  • III группа — 60% сумм денежного довольствия.
Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:
  • I группа — 70% сумм денежного довольствия;
  • II группа — 60% сумм денежного довольствия;
  • III группа — 40% сумм денежного довольствия.
Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть меньше:
  • І группа — 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность, от 01.01.2023 — 13 604,50 грн (2093×650%);
  • ІІ группа — 525% ПМ, с 01.12.2022 — 10 988,25 грн (2093×525%);
  • ІІІ группа — 360% ПМ, с 01.12.2022 — 7534,80 грн (2093×360%).
Пенсии по инвалидности пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы назначаются в размере возмещения фактического ущерба исходя из заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.
Размер пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть меньше:
  • I группа — 6840 грн;
  • II группа — 5472 грн;
  • III группы — 4218 грн;
  • для детей с инвалидностью — 4218 грн.
Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы из числа участников ликвидации не может быть ниже:
  • І группа — 100% размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для начисления пенсии за предыдущий год (с 01.03.2023 — 13 376,21 грн);
  • ІІ группа — 80% (от 01.03.2023 — 10 700,97 грн (13 376,21×80%));
  • ІІІ группа — 60% (от 01.03.2023 — 8 025,73 грн (13 376,21×60%)).
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По материалам:
ТСН
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