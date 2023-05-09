Как начисляются пенсии по инвалидности I, II и III групп — Finance.ua

Как начисляются пенсии по инвалидности I, II и III групп Сегодня 08:00 — Казна и Политика

В Пенсионном фонде рассказали, какое пособие по инвалидности получают люди трех групп.

Условия назначения, порядок начисления и размеры пенсий по инвалидности зависят от закона, согласно которому назначается такая денежная выплата от государства.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

Так, размер «страховой» пенсии по инвалидности из солидарной системы исчисляется в процентах размера пенсии по возрасту в зависимости от группы инвалидности:

100% пенсии по возрасту — лицам с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту — лицам с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту — лицам с инвалидностью III группы.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности:

для лиц с инвалидностью I группы — 2300 грн;

для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп — 2100 грн;

для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп — 2093 грн.

Размер пенсии по инвалидности военнослужащим устанавливается в процентах к их денежному обеспечению и зависит от причины инвалидности.

Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах:

I группа — 100% сумм денежного довольствия;

II группа — 80% сумм денежного довольствия;

III группа — 60% сумм денежного довольствия.

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:

I группа — 70% сумм денежного довольствия;

II группа — 60% сумм денежного довольствия;

III группа — 40% сумм денежного довольствия.

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть меньше:

І группа — 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность, от 01.01.2023 — 13 604,50 грн (2093×650%);

ІІ группа — 525% ПМ, с 01.12.2022 — 10 988,25 грн (2093×525%);

ІІІ группа — 360% ПМ, с 01.12.2022 — 7534,80 грн (2093×360%).

Пенсии по инвалидности пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы назначаются в размере возмещения фактического ущерба исходя из заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Размер пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть меньше:

I группа — 6840 грн;

II группа — 5472 грн;

III группы — 4218 грн;

для детей с инвалидностью — 4218 грн.

Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы из числа участников ликвидации не может быть ниже:

І группа — 100% размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для начисления пенсии за предыдущий год (с 01.03.2023 — 13 376,21 грн);

ІІ группа — 80% (от 01.03.2023 — 10 700,97 грн (13 376,21×80%));

ІІІ группа — 60% (от 01.03.2023 — 8 025,73 грн (13 376,21×60%)).

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ТСН По материалам:

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