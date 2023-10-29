Как начисляется заработная плата и сроки ее выплаты (опрос) — Finance.ua

Как начисляется заработная плата и сроки ее выплаты (опрос) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Как начисляется заработная плата и сроки ее выплаты (опрос)

Заработная плата — это вознаграждение, начисленное, как правило, в денежном выражении, которое работодатель выплачивает работнику за проделанную им работу.

Об этом пишет Кадровик.

Согласно статье 110 Кодекса законов о труде Украины (далее — КЗоТ), при каждой выплате заработной платы работодатель должен уведомить работника о таких данных, относящихся к периоду, за который производится оплата труда:

общая сумма заработной платы с расшифровкой по видам выплат;

размеры и основания отчислений и удержаний из заработной платы;

сумма заработной платы, подлежащая выплате.

Согласно статье 115 КЗоТ, заработная плата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом (а в случае отсутствия таких органов — представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом), но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий шестнадцати календарных дней, и не позднее семи дней после окончания периода, за который производится выплата.

Если день выплаты заработной платы совпадает с выходным, праздничным или нерабочим днем, заработная плата выплачивается накануне.

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Размер заработной платы за первую половину месяца определяется коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом (а в случае отсутствия таких органов — представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом), но не менее оплаты за фактически отработанное время из расчета тарифной ставки (должностного оклада) работника.

В условиях упрощенного режима размер заработной платы определяется трудовым договором с учетом установленного законом минимального уровня оплаты труда, а заработная плата выплачивается работнику в сроки, установленные настоящей статьей, и определенные трудовым договором, но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий шестнадцати календарных дней

Заработная плата работникам за все время ежегодного отпуска выплачивается до начала отпуска, если иное не предусмотрено трудовым или коллективным договором.

С 24 февраля 2022 года на всей территории Украины введено военное положение. Статьей 10 Закона Украины от 15 марта 2022 года № 2136-ІХ «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» предусмотрено, что работодатель должен предпринимать все возможные меры для обеспечения реализации права работников на своевременное получение заработной платы.

Работодатель освобождается от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда, если докажет, что это нарушение произошло в результате ведения боевых действий или действия других обстоятельств непреодолимой силы.

Увольнение работодателя от ответственности за несвоевременную оплату труда не освобождает его от обязанности выплаты заработной платы. В случае невозможности своевременной выплаты заработной платы в результате ведения боевых действий срок выплаты заработной платы может быть отложен до момента возобновления деятельности предприятия.

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