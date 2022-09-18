Как мужу вывезти жену, детей или родителей за границу: разъяснение пограничников — Finance.ua

Как мужу вывезти жену, детей или родителей за границу: разъяснение пограничников Сегодня 16:17 — Личные финансы

Военнообязанные мужчины могут выехать за границу для сопровождения больной жены или ребенка для лечения во время военного положения.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, пишет «Я и Закон».

«Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет могут сопровождать жену в случае, если она имеет инвалидность I или II группы, и детей, имеющих инвалидность, а также детей, тяжелобольных перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями , онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, который нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи», — говорится в сообщении.

Для того чтобы выехать за границу, нужно:

справка о получении государственной помощи на ребенка, больного вышеперечисленными болезнями, из структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительным органом городского совета, в территорию которого входит территория города областного значения, районного в городе совета ;

или документ, выданный врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным Минздравом;

документы, подтверждающие родственные связи, если ребенка сопровождают мать или отец;

или документы, подтверждающие соответствующие полномочия лица, сопровождающего такого ребенка, если ребенка сопровождают опекун, попечитель, приемные родители или родители-воспитатели.

Я і закон По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.