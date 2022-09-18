Как мужу вывезти жену, детей или родителей за границу: разъяснение пограничников — Finance.ua
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Как мужу вывезти жену, детей или родителей за границу: разъяснение пограничников

Личные финансы
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Военнообязанные мужчины могут выехать за границу для сопровождения больной жены или ребенка для лечения во время военного положения.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, пишет «Я и Закон».
«Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет могут сопровождать жену в случае, если она имеет инвалидность I или II группы, и детей, имеющих инвалидность, а также детей, тяжелобольных перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями , онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, который нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи», — говорится в сообщении.

Для того чтобы выехать за границу, нужно:

  • справка о получении государственной помощи на ребенка, больного вышеперечисленными болезнями, из структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительным органом городского совета, в территорию которого входит территория города областного значения, районного в городе совета ;
  • или документ, выданный врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным Минздравом;
  • документы, подтверждающие родственные связи, если ребенка сопровождают мать или отец;
  • или документы, подтверждающие соответствующие полномочия лица, сопровождающего такого ребенка, если ребенка сопровождают опекун, попечитель, приемные родители или родители-воспитатели.
По материалам:
Я і закон
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