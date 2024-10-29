Как минимизировать риски при инвестировании в фондовый рынок — Finance.ua

Как минимизировать риски при инвестировании в фондовый рынок Сегодня 14:13 — Фондовый рынок

Как минимизировать риски при инвестировании в фондовый рынок

Инвестиции на фондовом рынке — всегда рискованное решение. К тому же в Украине многие имеют предубеждения относительно биржевых активов, а инвестируют в акции тех или иных компаний только 1% населения.

Изменить подход к этому виду инвестиций поможет повышение финансовой осведомленности украинских инвесторов. Когда следует фиксировать прибыль или убыток и выходить из инвестиции? Какие инструменты используются для хеджирования рисков? Сколько нужно держать кэши, в каких валютах и ​​есть ли понимание минимального запаса ликвидности? Эти и другие вопросы раскроют эксперты конференции «Жить на проценты» уже 9 ноября.

Инвестиции в фондовый рынок: тренды и возможности

Одна из дискуссий конференции будет посвящена этой теме. Спикеры поговорят не только о методах для повышения финграмотности, но и узнают больше о влиянии войны на инвестиционные стратегии, прогнозах относительно трендов фондового рынка, методах диверсификации, а также об активах, которые смогут дать хорошую прибыль уже в 2025 году.

Своим опытом поделятся эксперты, которые представят инвестиционные школы разных поколений. Большой опыт приобрели основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S Эрик Найман и финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан, которые собственными глазами видели глобальные финансовые кризисы и дефолты. Спикеры готовы как рассказать о собственных наблюдениях, так и сориентировать молодых инвесторов в самых сложных вопросах.

Поколения инвесторов 2000-х представят основатель Gonzo invest и управляющий активами Павел Бойко и директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина. А от имени нового поколения будет говорить финансовый советник, лектор, автор статей о фондовом рынке Никита Гупал. Который сегодня делится своим опытом в Биржевом университете.

Никита Гупал специализируется на тематике акций, ETF, облигаций, опционов, фундаментального/технического анализа, международных рынков капитала, дей-трейдинга и долгосрочной торговли. Он имеет экономическое образование бакалавра, а также окончил магистратуру по специализации «Финансовые рынки». Эксперт за 6 лет опыта на финансовых рынках привлек более 500 клиентов с разными финансовыми портфелями, которые получили значительные доходы от инвестиций со средней доходностью в диапазоне от 15% до 30% в год.

Чтобы узнать больше о перспективности инвестирования в фондовые рынки, приходите на конференцию «Жить на проценты», где вы сможете получить ответы на все волнующие вас вопросы.

Как присоединиться?

Участие в мероприятии станет полезным для тех, кто ищет способы не только накапливать средства, но и приумножать их. Если вы хотите понять, как рассмотреть инвестиционные возможности прямо сегодня с тем ресурсом, который у вас есть на данный момент, присоединяйтесь к конференции «Жить на проценты», которая пройдет 9 ноября в Киеве. Билеты можно приобрести по ссылке

участников мероприятия ждет целый день экспертного контента, участие в нетворкинге, новые знакомства и возможности. А также они смогут приобщиться к благотворительному сбору в поддержку 44-й ОМБр и сбору на мобильный госпиталь.

Проведение мероприятия было бы невозможно без надежных спонсоров, среди которых:

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