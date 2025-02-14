Как менялся объем торговли между США и Китаем (инфографика) — Finance.ua

Как менялся объем торговли между США и Китаем (инфографика) Сегодня 09:31 — Мир

Как менялся объем торговли между США и Китаем (инфографика)

Товарооборот между США и Китаем по итогам прошлого года оценивается в 582 млрд долларов. Штаты продали Китаю своих товаров на 143,5 млрд (на 2,9% меньше, чем годом ранее), а купили китайских товаров на 438,9 млрд (рост на 2,8%). В последнюю неделю между странами снова вспыхнула угроза торговой войны. Дональд Трамп ввел 10-процентные пошлины на весь китайский импорт в США, Пекин ответил пошлинами на американский уголь и сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственное оборудование и некоторые автомобили. Кроме того, обратился с иском ко Всемирной торговой организации.

«Слово и дело» исследовало, как изменялся объем торговли между странами за последние 40 лет.

За 40 лет объем экспорта товаров из США в Китай вырос почти в 37, а объем импорта китайских товаров в США — в 112 раз.

Интересно, что в 1985 году экспорт товаров из США в Китай и импорт китайских товаров в Штаты были на одном уровне — 3,9 млрд долларов. Начиная с 1986 года, разрыв начал расти: США закупали больше китайских товаров, чем продавали своих.

Например, в 2000 году импорт китайских товаров достиг 100 млрд долларов. В то же время США продали Китаю товаров всего на 16,2 млрд долларов.

Во время мирового финансового кризиса (2008−2009) США экспортировали в Китай товаров на 69,7 млрд и 69,5 млрд, а купили — на 337,8 млрд и 296,4 млрд долларов.

К 2010 году торговый дефицит сократился: экспорт из США в Китай составил 91,9 млрд долларов, импорт в США из Китая — 365 млрд долларов.

Во время первого президентского срока Дональда Трампа импорт китайских товаров в США составил:

2017 год — 505,2 млрд,

2018 год — 538,5 млрд,

2019 год — 449,1 млрд,

2020 год — 432,5 млрд.

Отметим, что на 2018−2019 годы пришлась торговая война между странами.

В этот период США продали Китаю товаров на: 2017 год — 130 млрд, 2018 — 120,3 млрд, 2019 — 106,5 млрд, 2020 — 124,6 млрд.

В 2021 году объем торговли между США и Китаем вырос. Экспорт из Штатов вырос до 151,4 млрд долларов, импорт — до 504,2 млрд долларов.

В 2022 году США купили китайских товаров на 536,3 млрд, продали своих — на 154,1 млрд.

В 2023 году объем торговли уменьшился: экспорт из США составил 147,8 млрд долларов, импорт — 426,9 млрд долларов. В прошлом году экспорт американских товаров в Китай снизился еще до 143,5 млрд.

Слово і Діло По материалам:

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