Как менялись намерения украинских беженцев относительно возвращения домой (инфографика) — Finance.ua
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Как менялись намерения украинских беженцев относительно возвращения домой (инфографика)

Личные финансы
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После полномасштабного нападения россии за границу выехали до 7 миллионов украинцев, преимущественно женщины и дети. Наибольшим опасением демографов является то, что большинство беженцев не вернутся домой: чем дольше идет война, тем больше они устраивают жизнь в другой стране, а некоторым просто некуда возвращаться. Согласно исследованию Центра экономической стратегии, навсегда остаться за границей могут до 3,3 миллиона наших граждан, что значительно повлияет на ВВП страны.
Согласно опросу ООН, проведенному в странах Европы и представленному год назад,
  • 68% украинских беженцев хотели бы в будущем вернуться в Украину.
  • В ближайшие три месяца этого хотели бы 13% опрошенных.
  • При этом 15% украинцев тогда еще не решили, что делать
  • только 4% не собирались назад.
В ООН отмечали, что беженцы, не желающие возвращаться или еще не решившие, указывали на проблемы с безопасностью в своем регионе как основную причину. Кроме того, треть обеспокоена отсутствием работы.
Как менялись намерения украинских беженцев относительно возвращения домой (инфографика)
По данным опроса, обнародованного в феврале, доля беженцев, желающих в будущем вернуться домой, снизилась до 65%. В ближайшие три месяца хотели вернуться 12% опрошенных. Стало больше тех, кто еще не решил относительно возвращения — 18%. Совсем не планировали возвращаться 5% беженцев.
Основными препятствиями для возвращения беженцы по-прежнему называли безопасность в регионе. Кроме того, их беспокоила доступность базовых услуг, в частности, электроэнергии, водоснабжения и здравоохранения, возможности трудоустройства.
В ООН отмечали, что не определились с возвращением преимущественно беженцы, которые проживают одни (а также у кого нет мужа/жены или детей), те, кто нашел убежище в странах, не граничащих с Украиной. Среди тех, кто вообще не намерен возвращаться, тоже преимущественно те, кто живет один, молодые люди.
Июньский опрос показал, что вернуться в Украину хотят 62% беженцев. 14% планируют сделать это в ближайшие три месяца. Доля тех, кто не принял решение, осталась неизменной — 18%. Стало немного больше украинцев, которые не хотят возвращаться — 6%.
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По материалам:
Слово і Діло
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