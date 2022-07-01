Как купить землю для инвестиций: полезные советы — Finance.ua

Как купить землю для инвестиций: полезные советы Сегодня 19:02 — Личные финансы

Как купить землю для инвестиций: полезные советы

Хотя в Украине существует девять видов целевых назначений земли, мы расскажем прежде всего о землях сельскохозяйственного назначения (для ведения товарного с/х производства).

Основу этих земель составляют паи, распределенные в 1990-е годы между 6,9 миллиона работников колхозов и колхозных пенсионеров. Таких земель насчитывается 27,7 миллиона гектаров, то есть цифры купли-продажи земель, приведенные в начале статьи, дают нам понимание: рынок потенциальных инвестиций просто гигантский.

Способов покупки земли существует несколько — от традиционного поиска на площадках бесплатных объявлений и физического поиска «в поле» — среди знакомых или банального объезда сел до покупки на электронных площадках, специально для этого созданных.

Плюсы и минусы разных способов поиска земли

Наибольшим недостатком поиска земельного участка в интернете или «в поле» является то, что большинство продавцов не понимают, что именно они продают. Речь идет о том, что к землям сельскохозяйственного назначения относятся не только земли для ведения товарного сельскохозяйственного производства, но и, например, приусадебные участки или земли для ведения личного крестьянского хозяйства. Эти нюансы мало кто понимает, а поиск они значительно усложнят.

То же касается и поиска «в полях», однако, если у вас хорошие отношения с председателем сельсовета или в местном отделе Государственного земельного кадастра, это значительно облегчит вам жизнь. Как правило, эти люди хорошо разбираются в предмете и, кроме того, имеют неплохие связи и контакты на дальнейшем этапе — оформлении необходимых документов.

Кроме того, в регионах уже существуют специализированные фирмы, занимающиеся сугубо сельскохозяйственными землями. Следует поискать такие ресурсы и обратиться за помощью к ним. Это будет стоить денег, но хотя бы от элементарных ошибок они вас избавят.

С 1 июля 2021 года земельные торги по участкам могут проходить в форме электронных аукционов. Это, например:

Для того чтобы принять участие в аукционе, нужно пройти процедуру регистрации на самом ресурсе, выбрать интересующие торги и зарегистрироваться для участия в них.

Процедура эта несложная, однако следует понимать, что принимать решение по поводу участия в этих аукционах нужно взвешенно. Следует помнить, что, приобретя такой участок, вероятнее всего, еще придется принять меры по юридической защите прав на него и последующей регистрации.

Больше советов по покупке сельскохозяйственной земли читайте в нашем материале.

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