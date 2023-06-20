Как купить недвижимость в Чехии: цены, процедура, налоги — Finance.ua

Как купить недвижимость в Чехии: цены, процедура, налоги Сегодня 14:04 — Личные финансы

Как купить недвижимость в Чехии: цены, процедура, налоги

Найти квартиру в Чехии, особенно в Праге, непросто: спрос на недвижимость в этой стране в основном превышает предложение. К концу лета, когда начинается обучение в вузах, здесь ежегодно максимально востребована аренда жилья. Купля-продажа недвижимости — умеренно активная в течение года.

Инфраструктурно, экономически и образовательно развитая Чехия — среди лидеров европейского рынка недвижимости по инвестициям из-за границы. Эксперты портала flombu.com рассказали о главных нюансах покупки жилья в Чехии для украинцев, а также озвучили цены на недвижимость в этой стране.

Могут ли украинцы купить недвижимость в Чехии

Иностранцам разрешено покупать недвижимость в Чешской Республике. Покупка жилья в этой стране не дает права на вид на жительство, зато упрощает получение мультивизы. Правда, недвижимость в Чехии может считаться преимуществом при рассмотрении иммиграционного обращения.

Чтобы получить вид на жительство в Чехии, кроме недвижимости, необходимо иметь здесь свой бизнес.

Украинец может купить квартиру или дом в Чехии, в частности, если у него есть статус временной защиты.

Важное правило покупки недвижимости в этой стране — владельцем жилья может быть либо один человек, либо несколько совладельцев, являющихся родственниками. Чужие между собой люди не могут приобрести недвижимость в Чехии как совладельцы.

Если жилье относится к кооперативной собственности, покупателю следует это учесть, так как часто кооперативы блокируют вхождение в них иностранцев. В таком случае придется оформлять сделку купле-продажи недвижимости на юридическое лицо.

Цены на квартиры

Цены на жилье в Чешской Республике варьируются в зависимости от двух позиций:

региона, где расположена квартира;

рынка, на котором продается (вторичный или первичный).

Средняя стоимость жилой недвижимости на вторичном рынке Праги составляет от 4300 евро/м 2 . На жилье в новостройке цены выше — от 6000 евро/м 2 .

Бюджетную недвижимость в Чехии можно увидеть в Карловарском и Устецком направлениях. Квартира в панельном доме здесь обойдется от 1200 евро/м 2 , в кирпичном — от 1600 евро/м 2 .

Вдвое выше цены на квартиры в Южноморавском крае и Брно — от 3300 евро/м 2 и 3500 евро/м 2 соответственно.

Процедура покупки недвижимости в Чехии

Процесс купли-продажи недвижимости в Чешской Республике несколько отличается от той же процедуры в Украине и охватывает в среднем 2 месяца.

1. Резервирование и проверка недвижимости

Выбрав жилье или коммерческий объект в Чехии, следует его проверить на «юридическую чистоту». Для этого следует согласовать с продавцом резерв объекта.

Если недвижимость без отягощений, покупатель вносит задаток.

2. Заключение договора задатка

Договор задатка составляется на чешском языке, преимущественно с привлечением переводчика. В нем прописывают, на какой период формируется резерв недвижимости, сумма задатка и санкции за невыполнение условий сделки. Размер задатка устанавливается по согласованию покупателя и продавца и в среднем составляет 5% от цены объекта.

3. Открытие депозитного счета

Чтобы заключить предварительный договор (о резерве), необходимо подписать договор о депозите. Речь идет о подтверждении платежеспособности покупателя и хранении денег до финального перехода права собственности на объект. Депозит может храниться в банке, агентстве недвижимости, у нотариуса или юриста.

Сумма за недвижимость будет храниться на этом счете до завершения процедуры сменыя права собственности на объект.

4. Подписание основного договора купли-продажи

Основной договор купли-продажи недвижимости заключают на чешском, указывая: сведения о покупателе и продавце, стоимость недвижимости, срок и способ пересчета средств. Покупатель вносит полную стоимость объекта на счет.

Основной договор купли-продажи следует нотариально заверить.

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5. Оформление права собственности на недвижимость

После заключения основного договора купли-продажи недвижимого имущества в Чехии этот документ и заявление о переоформлении права присылают в Кадастр недвижимости. Рассмотрение документов в данной инстанции длится до 2 месяцев.

6. Полный расчет за объект

До перехода права собственности новому владельцу деньги за недвижимость остаются «на промежуточном» хранении. Как только покупатель получит подтверждение о том, что недвижимость зарегистрирована на его имя, производится полный расчет за объект — средства, оставленные на депозитном счете, поступают продавцу.

Налоги и дополнительные платежи при покупке недвижимости в Чехии

Основной платеж, который покупателю придется внести в государственную казну Чехии при покупке вторичного недвижимого имущества — налог на покупку. Он составляет 4% от стоимости объекта.

Приобретая жилье от застройщика, платить этот налог не нужно. Строительные компании включают НДС в размере 21% в окончательную цену квартиры или дома.

Регистрируя право собственности на жилье в Чехии, следует также уплатить государственную пошлину — 40 евро.

Услуги риэлтора в Чешской Республике оцениваются в 5% стоимости объекта.

За нотариальные услуги придется отдать 50−100 крон за подпись.

Услуги переводчика будут стоить от 400−700 евро.

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