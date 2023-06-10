Бесплатное страхование и жилье. Как подтвердить статус уязвимого человека в Чехии — Finance.ua

Бесплатное страхование и жилье. Как подтвердить статус уязвимого человека в Чехии
В измененном законе о помощи украинцам в Чехии Lex Ukrajina V добавился термин «уязвимое лицо». Эта категория беженцев сможет и в дальнейшем претендовать на бесплатное страхование, жилье и более высокие выплаты.
Соответствующий статус нужно будет подтверждать с 1 июля. Как это сделать, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
Как сообщили в Международной организации по миграции в Чехии, поскольку финансовая помощь и социальное жилье будут связаны, в заявке на получение выплат важно указать, является ли беженец уязвимым лицом. К таким относятся:
- дети младше 18 лет;
- студенты до 26 лет, обучающихся в чешских вузах;
- лица, ухаживающие за ребенком до 6 лет;
- беременные;
- лица старше 65 лет;
- лица с инвалидностью и лица, обеспечивающие уход за ними.
Студентам нужно предоставить в электронной форме подтверждение об обучении, беременным — справку от врача. Уязвимость по возрасту определяется автоматически.
С 1 июля человек с инвалидностью сможет загрузить украинское удостоверение в приложение в электронной форме — этого должно быть достаточно. Если такового нет, можно обратиться в районное управление соцзащиты по месту жительства (ČSSZ) и отправить подтверждение от чешского врача об инвалидности.
«Эти лица не будут иметь такой же статус, как лица с инвалидностью, которые являются гражданами Чехии или имеют постоянное местожительство здесь. Это только для того, чтобы получать больше финансовое пособие и иметь возможность в дальнейшем проживать бесплатно в социальном жилье», — пояснила юридический консультант МОМ в Чехии Тереза Ибрагим.
При этом в организации отмечают, что подтверждение об инвалидности должно быть именно от чешского медика, заключения от врача из Украины не достаточно.
Система подачи заявок еще не запущена, поэтому больше информации ожидается в течение июня.
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