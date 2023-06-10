Бесплатное страхование и жилье. Как подтвердить статус уязвимого человека в Чехии — Finance.ua

Бесплатное страхование и жилье. Как подтвердить статус уязвимого человека в Чехии Сегодня 14:29 — Личные финансы

В измененном законе о помощи украинцам в Чехии Lex Ukrajina V добавился термин «уязвимое лицо». Эта категория беженцев сможет и в дальнейшем претендовать на бесплатное страхование, жилье и более высокие выплаты.

Соответствующий статус нужно будет подтверждать с 1 июля. Как это сделать, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz

Как сообщили в Международной организации по миграции в Чехии, поскольку финансовая помощь и социальное жилье будут связаны, в заявке на получение выплат важно указать, является ли беженец уязвимым лицом. К таким относятся:

дети младше 18 лет;

студенты до 26 лет, обучающихся в чешских вузах;

лица, ухаживающие за ребенком до 6 лет;

беременные;

лица старше 65 лет;

лица с инвалидностью и лица, обеспечивающие уход за ними.

Студентам нужно предоставить в электронной форме подтверждение об обучении, беременным — справку от врача. Уязвимость по возрасту определяется автоматически.

С 1 июля человек с инвалидностью сможет загрузить украинское удостоверение в приложение в электронной форме — этого должно быть достаточно. Если такового нет, можно обратиться в районное управление соцзащиты по месту жительства (ČSSZ) и отправить подтверждение от чешского врача об инвалидности.

«Эти лица не будут иметь такой же статус, как лица с инвалидностью, которые являются гражданами Чехии или имеют постоянное местожительство здесь. Это только для того, чтобы получать больше финансовое пособие и иметь возможность в дальнейшем проживать бесплатно в социальном жилье», — пояснила юридический консультант МОМ в Чехии Тереза ​​Ибрагим.

При этом в организации отмечают, что подтверждение об инвалидности должно быть именно от чешского медика, заключения от врача из Украины не достаточно.

Система подачи заявок еще не запущена, поэтому больше информации ожидается в течение июня.

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