Как купить биткоин онлайн, чтобы не платить скрытых комиссий — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Как купить биткоин онлайн, чтобы не платить скрытых комиссий Сегодня 09:07 — Криптовалюта

Узнайте, как купить биткоин без непредвиденных комиссий и сборов. Выберите самый быстрый, надежный и выгодный вариант, который соответствует вашим целям.

Способы покупки биткоина с условиями сделок и комментариями эксперта

Биткоин лидирует в ТОПе цифровых валют. По данным Statista за ноябрь 2022 года, вместе с эфириум он составляет более 50% крипторынка. Учитывая такую популярность, неудивительно, что сайты и сервисы по покупке биткоина становятся все более востребованными.

Однако выбрать надежный и выгодный вариант из огромного количества существующих на рынке может быть сложно. Рекомендуем использовать только проверенные способы, как купить биткоин, чтобы обеспечить безопасность и конфиденциальность обмена, а также избежать скрытых комиссий.

Банковская карта

Банковские карты можно использовать для операций с криптовалютой. Это позволяет не только купить биткоин онлайн, но и вывести средства при его продаже.

Для начала необходимо выбрать специализированный сервис, который будет играть роль посредника в обмене фиатных денег на цифровые, и наоборот. Это может быть криптовалютная биржа или онлайн-обменник. С точки зрения удобства и скорости ожидаемо выигрывает второй вариант.

Как пример возьмем популярный сервис Changeit . Регистрироваться на нем не обязательно, однако полезно для тех, кто хочет принимать участие в реферальной программе.

Купить биткоин через обменник можно всего за 4 шага:

Указание суммы, которую вы планируете обменять. Система автоматически переведет фиатную валюту в биткоины и продемонстрирует вам итоговую сумму. Внесение личных данных (имя, номер телефона, электронная почта) для отправки заказа на покупку биткоина. Другой вариант — войти в существующий аккаунт. Введение номера биткоин кошелька, который вы хотите использовать для перевода средств. Если у вас еще нет криптокошелька, создать его не составит труда, например, на сайте blockchain.com. Добавление данных вашей банковской карты и оплата заказа. Убедитесь, что сумма укладывается в лимит на карте, и внимательно проверьте сведения на корректность.

После выполнения этих действий вы сможете интерактивно наблюдать за проведением операции. Для зачисления криптовалюты на ваш биткоин кошелек требуется около двух минут. Вы точно не пропустите этот момент, поскольку получите сообщение о завершении транзакции на почту.

Если вам необходимо продать цифровые средства, например, за гривны, процедура будет практически аналогичной. Добавьте банковскую карту, а затем переведите нужное количество монет BTC из своего биткоин кошелька на соответствующий адрес криптокошелька.

Так, с картой вы можете стать обладателем биткоина или, наоборот, получить выгоду с его продажи. Это простой способ, который экономит ваше время и при этом гарантирует абсолютную безопасность.

Достичь цели можно и другим путем, например, воспользовавшись платежной системой.

PayPal

Это один из самых известных сервисов онлайн-платежей. По сути, PayPal выступает посредником между банковскими аккаунтами пользователей, что обеспечивает безопасность данных карты. Также его можно использовать, чтобы купить биткоин на различных платформах. Далее приведем несколько распространенных вариантов.

3 варианта для покупки BTC через PayPal с примерами:

Брокер. Широко известна платформа eToro, которая предлагает 16 криптоактивов и строго регулируется. При внесении (и выводе) средств пользователям предлагается выбрать PayPal из списка основных платежных методов.

Криптобиржа. Крупнейшая биржа, с которой знаком каждый, кто имеет дело с криптовалютами, — Binance. Зарегистрировавшись на ней и подтвердив личность, вы можете добавить систему PayPal в качестве метода оплаты P2P.

P2P-платформа. Один из вариантов в этой категории — Paxful. Она позволяет совершать покупки без банковского счета или идентификации. Здесь можно найти поставщиков, которые принимают PayPal.

Прежде чем начинать работу с брокером, биржей или P2P-сервисом, внимательно изучите условия в отношении интересующего вас вида криптовалют. Некоторые из таких платформ могут оказаться довольны сложными в использовании для новичка.

С онлайн-обменниками дело обстоит проще, поскольку зачастую не требуется даже регистрация (как в примере из п.1). Электронные платежные системы — один из ключевых методов оплаты биткоина на подобных сервисах, наряду с банковскими картами.

Payoneer

Еще один способ, связанный с платежными системами, на этот раз — через Payoneer. С помощью него можно не только совершить быстрые транзакции, но и купить биткоин. Как и в других случаях, для начала вам необходимо определиться с веб-пространством для покупки.

Это может быть онлайн-обменник или криптобиржа. Другой вариант — прямая продажа: средства перечисляются не сервису, а частному лицу. Речь идет о доске объявлений, где продавцы размещают посты о продаже, а покупатель выбирает вариант с подходящим курсом и отправляет деньги.

По аналогичной схеме можно и продавать цифровые средства. Тогда при публикации объявления следует указать в качестве способа оплаты Payoneer. Однако этот вариант, как и упомянутая нами криптобиржа, требует наличия определенных знаний в области торговли биткоином.

Что касается криптообменника, то это достойная альтернатива сервисам, ориентированным на опытных пользователей. И дело не только в надежности и скорости, но и в прозрачности обменных процессов.

Какие могут быть скрытые комиссии при покупке или продаже?

Взимание скрытой комиссии может стать неприятным сюрпризом для пользователя, который решил внести или вывести средства. Это означает, что компания не позаботилась о том, чтобы предупредить каждого желающего совершить транзакцию о наличии дополнительных сборов.

Как правило, обменниками снимается фиксированная комиссия за каждый вывод с целью покрытия транзакционных издержек. Этот показатель — динамический, поскольку зависит от нагруженности сети блокчейн. Информация об этом должна присутствовать на странице вывода на сайте.

Что касается ввода средств, комиссия для BTC может быть не предусмотрена, как в случае с вышеупомянутым Changeit . Кстати, это хороший пример того, как крупный обменник способен обеспечивать и поддерживать прозрачность транзакций:

система автоматически рассчитывает сумму получения средств с учетом комиссии;

пользователь получает ровно столько же, сколько показано на встроенном калькуляторе;

на сайте указаны данные о комиссиях платформы, причем для всех видов криптовалют: 4% от транзакции (от 50 грн).

Никаких неприятных неожиданностей: скрытых комиссий и дополнительных платежей! Доступность процессов для каждого посетителя сайта — мощная основа для построения доверительных взаимоотношений.

Как видите, существует много способов купить биткоин, и каждый из них имеет свои особенности. При выборе стоит учитывать тот факт, что может потребоваться пошаговая регистрация с идентификацией личности. Кроме того, не все платформы предлагают выгодные условия, зачастую завышая комиссии или имея скрытые платежи.

Если вы ищете одновременно быстрый, надежный и доступный вариант, рекомендуем остановиться на криптообменниках.

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