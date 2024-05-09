Как купить билеты на поезд Киев — Варшава (инструкция) Сегодня 15:12

Как купить билеты на поезд Киев — Варшава (инструкция)

Прямой поезд из Киева в Варшаву остается одним из самых популярных среди пассажиров, которые едут в Польшу. Билеты быстро раскупают, но их можно застать в продаже.

Железнодорожный маршрут Киев-Варшава (поезд № 67/68) — самый популярный, но спрос на билеты в 10 раз превышает количество мест. Чтобы сделать невозможным спекуляции с билетами, в ноябре 2023 года «Укрзализныця» интегрировала Дія.Підпис в свое приложение. Теперь билеты в Варшаву можно приобрести только через мобильное приложение по верификации аккаунта.

Дія.Підпис — это квалифицированная электронная подпись. Для ее активации нужно иметь один из биометрических документов в «Дії»: ID-карту, загранпаспорт или вид на жительство.

Активировать Дія.Підпис можно так:

зайти в приложение «Дія»;

перейти к меню Дія.Підпис;

нажать Активировать Дія.Підпис;

подтвердить личность с помощью проверки по фото;

придумать 5-значный код для Дія.Підпис.

Билеты на поезд Киев-Варшава и обратно нужно искать в мобильном приложении «УЗ». Следует задать в поиске станцию ​​"Варшава Восточная" и выбрать даты поездки. Билеты поступают в продажу в 9:00 за 20 дней до поездки.

Следующие шаги пассажира:

в приложении выбрать поезд № 67/68 Киев — Варшава;

подтвердить личность с помощью Дія.Підпис;

выбрать вагон и место;

ввести информацию о пассажире. Если билет для владельца аккаунта — можно выбрать автозаполнение. Если для родственника — нужно вписать его имя и фамилию;

оплатить билет удобным способом.

Пассажирам, желающим добраться до польской столицы с комфортом, советуют выбирать поездку с пересадкой на польской станции. Купе прямого поезда в Варшаву довольно тесные, в них расположены три полки друг над другом.

В то же время из Украины курсируют поезда:

в Перемышль — из Киева, Одессы, Харькова, Запорожья;

в Хелм — из Киева, Днепра, Харькова.

Часть этих поездов — со спальными вагонами, часть — с сидячими местами.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.