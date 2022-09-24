Как купить бесплатные билеты от Wizz Air для украинцев — Finance.ua
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Как купить бесплатные билеты от Wizz Air для украинцев

Личные финансы
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Как купить бесплатные билеты от Wizz Air для украинцев
Венгерский лоукостер Wizz Air еще в последний месяц лета выделил 100 тысяч бесплатных билетов для граждан Украины. В рамках акции можно добраться в разные страны Европы и Великобритании, пишет uamedia.eu.
Бесплатные билеты на самые популярные направления кончились довольно быстро. В то же время еще есть места на рейсах, которые не так популярны среди украинцев.
Так, граждане Украины могут воспользоваться бесплатным перелетом между странами западной и центральной Европы, а также есть еще билеты на самолеты Wizz Air, следующие из Великобритании.
Билетами можно воспользоваться с 15 сентября по 8 декабря 2022 года.
Пассажиры могут иметь одну ручную кладь размером 40×30×20 сантиметров. Дополнительный багаж необходимо регистрировать и оплачивать согласно тарифам авиакомпании.
Как это сделать
Заметим, что цена 0 евро на билеты распространяется только на бронирование, сделанные на wizzair.com/#/rescue:
  • там нужно ввести номер украинского паспорта в соответствующее поле,
  • а также показать его и необходимые визовые/проездные документы в аэропорту.

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По материалам:
Finance.ua
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