Как купить бесплатные билеты от Wizz Air для украинцев — Finance.ua

Как купить бесплатные билеты от Wizz Air для украинцев Вчера 08:48 — Личные финансы

Венгерский лоукостер Wizz Air еще в последний месяц лета выделил 100 тысяч бесплатных билетов для граждан Украины. В рамках акции можно добраться в разные страны Европы и Великобритании, пишет uamedia.eu.

Бесплатные билеты на самые популярные направления кончились довольно быстро. В то же время еще есть места на рейсах, которые не так популярны среди украинцев.

Так, граждане Украины могут воспользоваться бесплатным перелетом между странами западной и центральной Европы, а также есть еще билеты на самолеты Wizz Air, следующие из Великобритании.

Билетами можно воспользоваться с 15 сентября по 8 декабря 2022 года.

Пассажиры могут иметь одну ручную кладь размером 40×30×20 сантиметров. Дополнительный багаж необходимо регистрировать и оплачивать согласно тарифам авиакомпании.

Как это сделать

0 евро на билеты распространяется только на бронирование, сделанные на Заметим, что ценана билеты распространяется только на бронирование, сделанные на wizzair.com/#/rescue

там нужно ввести номер украинского паспорта в соответствующее поле,

а также показать его и необходимые визовые/проездные документы в аэропорту.

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