Как купить акции иностранных компаний через банк: инструкция — Finance.ua

Как купить акции иностранных компаний через банк: инструкция
Впервые купить акции иностранных компаний в Украине через банк не очень просто, но правильный алгоритм действий и учет основных аспектов все значительно упрощают.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Процесс следующий:
- Следует определиться с банком, который предлагает услуги по покупке иностранных акций или сотрудничает с международными брокерами.
- Открыть счет либо с возможностью инвестиций в ценные бумаги, либо отдельный брокерский.
- Пройти процедуру KYC (Know Your Customer). Это проверка с помощью документов, подтверждающих и личность, и ее адрес проживания.
- Узнать, есть ли у банка доступ к международным биржам (именно к тем, где торгуются акции иностранных компаний). Некоторые имеют даже собственные платформы, некоторые устанавливают партнерские отношения с брокерами международного формата.
- Оформить сделку. В договоре подробно описать условия, количество акций, стоимость
и т. п.
- Оплатить акции. Предварительно не помешает узнать, каким образом в избранном банке обрабатываются операции такого плана, сколько комиссии и в целом какая оплата за услуги предусмотрена.
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После этого нужно будет управлять приобретенными акциями. Для этого отслеживаются цена, вероятные рыночные конфигурации. Брокерская платформа или банк должны предоставлять доступ к требуемой отчетности и информации.
Преимущества и недостатки приобретения иностранных акций через банк
Бесспорными преимуществами сотрудничества в плане приобретения иностранных акций через банк являются:
- комфорт;
- надежность.
Многим инвесторам легче, спокойнее, надежнее сталкиваться с тем банком, с которым у них уже есть определенные отношения, в уровне безопасности которого они уверены.
Но следует учесть, что комиссии за конвертацию валют и в целом за обслуживание могут быть весьма существенными. Также значительный недостаток в возможном ограничении доступа банка к международному рынку, в небольшом количестве имеющихся инвестиционных инструментов.
Да и задержки процесса возможны, если сравнивать работу банка со специализированными платформами или онлайн-брокерами.
Детальнее об инвестициях в иностранные компании читайте в статье по ссылке ниже:
Как купить акции иностранных компаний в Украине в 2024 году
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