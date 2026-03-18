Как крупнейшая солнечная ферма Китая меняет пустыню вокруг себя

Солнечные панели превращают пустыню в Китае в зеленую зону. В 2024 году журнал Nature опубликовал исследование о влиянии фотоэлектрического парка Гунхэ в Цинхае, Китай (крупнейшей солнечной фермы в стране), на местную пустыню.

Согласно статье, установка произвела «положительный эффект на экологию пустынной зоны и окружающую среду».

Дело не столько в самих панелях, сколько в их присутствии, пишет BGR

Поскольку солнечные панели поглощают огромное количество солнечной радиации, почва под ними удерживает больше влаги из-за отсутствия испарения. Добавьте к этому стабильный приток воды в результате ежемесячного очищения панелей, и вы получите идеальный сценарий для стимулирования роста растений и микробов в пустыне.

Согласно исследованию, экологические изменения в определенной степени самоподдерживаемые… до тех пор, пока солнечные фермы обслуживаются. Солнечные электростанции обеспечивают дешевую, чистую энергию, одновременно решая экономические проблемы, такие как уровень безработицы (местных жителей могут нанимать для обслуживания ферм).

А микрооазисы, создающие солнечные панели, обеспечивают пастбища для окружающих животных, способствуя экологическому регулированию. Чем больше используются эти солнечные фермы, тем больше преимуществ они приносят, а чем больше преимуществ приносят, тем больше денег будет выделяться на обслуживание и развитие солнечных ферм в будущем. Это петля положительной обратной связи на многих фронтах.

Пустыни Цинхая — не единственные, которые зеленеют

Ключевым фактором научного процесса является повторяемость. Может ли другая группа учёных повторить исследования и получить аналогичные результаты? Если да, то гипотеза имеет право на жизнь. В то время как фотоэлектрический парк Гунхе озеленяет свою пустыню, исследователям необходимо доказать, что это не разовое везение.

Здесь на сцену выходит пустыня Кубучи. Хотя она не является крупнейшей пустыней Китая, тридцать лет назад основным «экспортом» этой земли были песчаные бури.

Сегодня солнечная электростанция Цзюньма, расположенная в этой пустыне, производит огромное количество электроэнергии, а солнечные панели стимулируют рост растений, среди прочего снижая приземную скорость ветра. Сейчас в пустыне Кубучи можно найти множество кустарников, а также случайных лис или снующих между ними зайцев. И, как и в случае с фотоэлектрическим парком Гунхэ, выгода выходит за пределы просто чистой энергии. Солнечная электростанция Цзюньма также обеспечивает пастбища для крупного рогатого скота, поддерживает выращивание таких культур как арбузы и зизифус (китайский финик) и стимулирует туризм.

Похожий эксперимент проводится в Калифорнии. Проект Nexus — это исследование, предназначенное для изучения влияния солнечных панелей и создаваемой ими тени над каналом Гикман, расположенным к востоку от Сан-Франциско. Теория состоит в том, что установка может помочь сэкономить 286 миллиардов литров воды (63 миллиарда галлонов), предотвращая испарение.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.