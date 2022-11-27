Как копить деньги в удовольствие — Finance.ua

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Как копить деньги в удовольствие

Личные финансы
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Хоть за деньги счастье и не купишь, в современном мире они вполне могут обеспечить счастливую и комфортную жизнь. Мысль о том, как экономить деньги и откладывать без лишнего стресса, занимает много умов.
Вот практические приемы, которые помогут экономить:
  • не совершайте импульсивные покупки, дайте себе 24 часа, чтобы определиться;
  • установите предел трат за месяц и придерживайтесь его;
  • фиксируйте свои расходы с помощью приложений или блокнота;
  • используйте скидки и купоны;
  • заведите карту с кэшбеком;
  • не выбрасывайте устаревшую технику, если ее можно продать и заработать.
Практическая сторона вопроса важна, но если бы она решала проблему, все было бы не так сложно. Человек — это не робот, который может четко следовать алгоритму, а потому необходимо отдельно выделить несколько лайфхаков:
  • не ограничивайте себя во всем, иначе это приведет к срыву;
  • замените шопинг другим хобби или прогулками на природе;
  • получайте с отложенных денег проценты;
  • начните откладывать с небольших сумм, постепенно их увеличивая.
Жесткая экономия в быту может стать лишь новой причиной стресса, однако и в этом вопросе можно вычеркнуть ненужные затраты. Практические советы для дома, которые актуальны в это тяжелое время:
  • выбирайте энергосберегающие лампы;
  • моющие средства в большой упаковке получаются дешевле, чем много маленьких;
  • из накопленных обмылков можно сделать одно новое мыло, это работает и со свечами;
  • дозатор для средства для мытья посуды уменьшит его расход;
Каждый сам выбирает себе способ экономии. Главное — чтобы это было в удовольствие.

Где лучше хранить сбережения тем, кто находится на временно оккупированных территориях

По материалам:
УНІАН
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