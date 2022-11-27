Как копить деньги в удовольствие — Finance.ua

Как копить деньги в удовольствие
Хоть за деньги счастье и не купишь, в современном мире они вполне могут обеспечить счастливую и комфортную жизнь. Мысль о том, как экономить деньги и откладывать без лишнего стресса, занимает много умов.
Вот практические приемы, которые помогут экономить:
- не совершайте импульсивные покупки, дайте себе 24 часа, чтобы определиться;
- установите предел трат за месяц и придерживайтесь его;
- фиксируйте свои расходы с помощью приложений или блокнота;
- используйте скидки и купоны;
- заведите карту с кэшбеком;
- не выбрасывайте устаревшую технику, если ее можно продать и заработать.
Практическая сторона вопроса важна, но если бы она решала проблему, все было бы не так сложно. Человек — это не робот, который может четко следовать алгоритму, а потому необходимо отдельно выделить несколько лайфхаков:
- не ограничивайте себя во всем, иначе это приведет к срыву;
- замените шопинг другим хобби или прогулками на природе;
- получайте с отложенных денег проценты;
- начните откладывать с небольших сумм, постепенно их увеличивая.
Жесткая экономия в быту может стать лишь новой причиной стресса, однако и в этом вопросе можно вычеркнуть ненужные затраты. Практические советы для дома, которые актуальны в это тяжелое время:
- выбирайте энергосберегающие лампы;
- моющие средства в большой упаковке получаются дешевле, чем много маленьких;
- из накопленных обмылков можно сделать одно новое мыло, это работает и со свечами;
- дозатор для средства для мытья посуды уменьшит его расход;
Каждый сам выбирает себе способ экономии. Главное — чтобы это было в удовольствие.
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