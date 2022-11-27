Как копить деньги в удовольствие — Finance.ua

Как копить деньги в удовольствие Сегодня 16:14 — Личные финансы

Хоть за деньги счастье и не купишь, в современном мире они вполне могут обеспечить счастливую и комфортную жизнь. Мысль о том, как экономить деньги и откладывать без лишнего стресса, занимает много умов.

Вот практические приемы, которые помогут экономить:

не совершайте импульсивные покупки, дайте себе 24 часа, чтобы определиться;

установите предел трат за месяц и придерживайтесь его;

фиксируйте свои расходы с помощью приложений или блокнота;

используйте скидки и купоны;

заведите карту с кэшбеком;

не выбрасывайте устаревшую технику, если ее можно продать и заработать.

Практическая сторона вопроса важна, но если бы она решала проблему, все было бы не так сложно. Человек — это не робот, который может четко следовать алгоритму, а потому необходимо отдельно выделить несколько лайфхаков:

не ограничивайте себя во всем, иначе это приведет к срыву;

замените шопинг другим хобби или прогулками на природе;

получайте с отложенных денег проценты;

начните откладывать с небольших сумм, постепенно их увеличивая.

Жесткая экономия в быту может стать лишь новой причиной стресса, однако и в этом вопросе можно вычеркнуть ненужные затраты. Практические советы для дома, которые актуальны в это тяжелое время:

выбирайте энергосберегающие лампы;

моющие средства в большой упаковке получаются дешевле, чем много маленьких;

из накопленных обмылков можно сделать одно новое мыло, это работает и со свечами;

дозатор для средства для мытья посуды уменьшит его расход;

Каждый сам выбирает себе способ экономии. Главное — чтобы это было в удовольствие.

УНІАН По материалам:

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