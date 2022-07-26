Как камера iPhone 13 Pro: камера LeBest X14 Pro Max — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как камера iPhone 13 Pro: камера LeBest X14 Pro Max

Фондовый рынок
30
В Китае представлен смартфон LeBest X14 Pro Max. Судя по названию, разработчики действительно равнялись на лучших, иначе как объяснить в устройстве черты iPhone 13 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra? С iPhone новинку роднит исполнение блока камеры, а с устройством Xiaomi — наличие дополнительного экрана справа от этого блока. Соединены эти модули как-то невзрачно, будто одного из них изначально не должно быть.
Как камера iPhone 13 Pro: камера LeBest X14 Pro Max
Помимо внешнего вида, новинка больше ничем не похожа на флагманы Apple и Xiaomi. LeBest X14 Pro Max построен на бюджетной платформе Unisoc T610, наделен экраном IPS с диагональю 6,5 дюйма и разрешением 2340×1080 точек, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и основной — с главным датчиком разрешением 16 Мп.
По материалам:
Portaltele
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.