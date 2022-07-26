Как камера iPhone 13 Pro: камера LeBest X14 Pro Max — Finance.ua

Как камера iPhone 13 Pro: камера LeBest X14 Pro Max 26.07.2022, 00:34 — Фондовый рынок

В Китае представлен смартфон LeBest X14 Pro Max. Судя по названию, разработчики действительно равнялись на лучших, иначе как объяснить в устройстве черты iPhone 13 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra? С iPhone новинку роднит исполнение блока камеры, а с устройством Xiaomi — наличие дополнительного экрана справа от этого блока. Соединены эти модули как-то невзрачно, будто одного из них изначально не должно быть.

Помимо внешнего вида, новинка больше ничем не похожа на флагманы Apple и Xiaomi. LeBest X14 Pro Max построен на бюджетной платформе Unisoc T610, наделен экраном IPS с диагональю 6,5 дюйма и разрешением 2340×1080 точек, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и основной — с главным датчиком разрешением 16 Мп.

Portaltele По материалам:

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