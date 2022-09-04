Как изменятся цены на бензин, дизель и автогаз в Украине: прогноз на сентябрь — Finance.ua

Как изменятся цены на бензин, дизель и автогаз в Украине: прогноз на сентябрь Сегодня 14:57 — Личные финансы

В сентябре 2022 года подорожание бензина и дизельного топлива в Украине не ожидается. В то же время, сохраняется потенциал для снижения цен на автомобильный газ.

Об этом в комментарии УНН сказал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский.

Как отметил эксперт, на глобальном рынке нефтепродуктов начиная с середины августа наблюдается уменьшение маржи производителей бензина, что свидетельствует о стабилизации данного сегмента. Аналогичная тенденция наблюдается и в части дизельного топлива, но с меньшим градиентом.

«В целом подорожание нефтепродуктов в сентябре ожидать не стоит, наоборот, должна произойти стабилизация цен на бензин и дизель на уровне 52 и 57 гривен за литр соответственно», — сказал Белявский.

По его словам, конъюнктуру будет дополнительно стимулировать конкуренция среди трейдеров, которых по результату августа насчитывается более 300 контрагентов.

Эксперт считает, что введение унифицированной ставки акциза (100 евро за 1000 л) на бензин, дизтопливо и сжиженный газ «лишь замедлит удешевление нефтепродуктов и не окажет определяющего влияния на рост цены горючего».

Как отметил Белявский, ценообразование на бензин и дизель прозрачно. Об этом свидетельствует следующая информация. По сравнению с рынком нефтепродуктов ЕС и Турции максимальная розничная цена бензина в Украине (1,35 евро за литр) соответствует индикативным показателям Польши и Молдовы. Подобный паритет наблюдается и в максимальной розничной цене дизельного топлива — 1,45 евро за литр.

«В то же время анализ максимальных розничных цен на автомобильный газ (пропан-бутан) у ЕС и Украины указывает на потенциал снижения стоимости этого вида горючего в Украине до 7%», — добавил эксперт.

Прогноз на осень

Белявский считает, что в среднесрочной перспективе трех месяцев возможно незначительное подорожание нефтепродуктов (в октябре бензин и дизель до 53 и 58 гривен за литр соответственно) исключительно за счет падения курса национальной валюты к иностранной.

Он также отметил, что, скорее всего, в сентябре произойдет замедление темпов падения нефтяных котировок, в частности из-за роста транспортных сборов за проход танкеров через Босфор и Дарданеллы.

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