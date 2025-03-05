Как изменится рынок труда и вернутся ли украинцы из-за границы — Finance.ua

Как изменится рынок труда и вернутся ли украинцы из-за границы Сегодня 21:00

Как изменится рынок труда и вернутся ли украинцы из-за границы

Одним из главных вопросов после войны станет возвращение украинцев, выехавших за границу.

Чтобы украинцы возвращались, нужны не только эмоциональные призывы, но и конкретные экономические стимулы — рабочие места, достойные зарплаты, доступное жилье и гарантии безопасности.

Об этом подробно пишем в статье:

«Я понимаю, что есть хорошее изречение: где родился, там и пригодился. Но если не будет этого плана „Rebuild Ukraine“, если не будут созданы перспективы, видение развития Украины, то в послевоенный период будет очень трудно возвращать наших людей из-за границы», — подчеркнул эксперт.

Каким будет состояние экономики Украины

По словам экономиста Ивана Уса, ближайшие месяцы после войны станут испытанием, но резкого обвала экономики Украины не будет: «Безусловно, сейчас трудно сказать, каким будет состояние экономики Украины в первые месяцы после окончания войны, потому что война еще продолжается. Однако опыт трех лет полномасштабной войны показал, что мы более или менее удерживаем свою экономику. Пока идет полномасштабная война, продолжается поддержка наших партнеров, хотя есть и определенные сложности (я имею в виду США. — Ред.). Поэтому как раз в первые месяцы после войны экономика будет в более-менее нормальном состоянии, ведь еще будет фактор поддержки».

По словам эксперта, все будет зависеть от того, сразу ли прекратят поддержку Украины, или все же ее пролонгируют и будут думать о плане восстановления и отстройки Украины.

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