Как изменится работа центров помощи беженцам в Праге — Finance.ua

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Как изменится работа центров помощи беженцам в Праге

Личные финансы
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Как изменится работа центров помощи беженцам в Праге
Как изменится работа центров помощи беженцам в Праге
Центры помощи украинским беженцам в Праге будут работать иначе. Часть таких организаций закроются в ближайшее время.
Как изменится работа крупнейших центров для украинцев в 2024 году, рассказывает proukrainu.blesk.cz.
С начала войны в Чехии было открыто несколько центров помощи украинцам. В Праге крупнейшие организации — Nusle, MRIYA и «Світло». Эти центры объединили сообщество украинцев. Люди приходят за определенными услугами или помощью, а также волонтерить или организовывать различные мероприятия.
В 2024 году эти центры для беженцев в Праге будут работать с некоторыми изменениями.
«В связи с тем, что многие центры помощи беженцам до конца 2023 года или в первых месяцах 2024 года закрываются, предполагается увеличение количества посетителей Центра Nusle. Поэтому мы планируем усилить работу нашего инфоцентра, на который будет наибольшая нагрузка», — рассказала изданию Галина Андрейцив, основательница ОО «Пражский Майдан» и исполнительный директор УЦН.
Украинский центр Nusle (Táborska 500/30, Praha 4 Nusle) в 2024 году будет работать по будням с 10:00—18:00. Недавно открывшееся молодежное пространство ХАБ Nusle будет работать с понедельника по пятницу, с 11:00 до 19:00, и в субботу с 11:00 до 15:00.
В центре планируют привлекать интересных лекторов и преподавателей, проводить адаптационно-интеграционные мероприятия и консультации.
«Хотим также иметь возможность предложить больше часов работы с психотерапевтом для уязвимой категории детей подросткового возраста», — добавили в Nusle.

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По материалам:
РБК-Україна
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