Как изменится курс доллара осенью: эксперты спрогнозировали ситуацию на рынке Украины — Finance.ua

Как изменится курс доллара осенью: эксперты спрогнозировали ситуацию на рынке Украины Сегодня 08:53 — Валюта

Как изменится курс доллара осенью: эксперты спрогнозировали ситуацию на рынке Украины

Национальный банк Украины 29 августа смягчил валютные ограничения по продаже безналичной иностранной валюты гражданам. Отмечается, что соответствующие ограничения имеют целью переход к большей гибкости обменного курса и возврат к инфляционному таргетированию.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик напомнил , что осенью традиционно растет спрос на наличную валюту, поэтому обменники повышают стоимость иностранной валюты по отношению к гривне. Вероятно, подобная ситуация будет наблюдаться и в сентябре 2023 года.

По словам эксперта, прогнозировать стоимость доллара на осень сложно. Однако точно не стоит ждать падения гривны, потому что Нацбанк накопил достаточные резервы для того, чтобы сдержать резкую девальвацию гривны.

«Нацбанк, имея рекордные резервы более чем в 41,5 млрд долларов, вряд ли допустит обвал гривны до 39−40 грн/долл.», — отметил Шевчишин.

Concorde Capital Александр Паращий считает, что Руководитель аналитического отделасчитает, что курс доллара в Украине останется на уровне около 37 грн/долл. По его мнению, текущая стабильность на наличном валютном рынке Украины будет продолжаться, по крайней мере, до конца 2023 года.

«Прогноз таков, что, в принципе, каких-либо серьезных изменений не будет. То есть курс будет где-то 37 грн за доллар до конца года. Возможны колебания — может, 50 копеек», — отметил эксперт.

ТСН По материалам:

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