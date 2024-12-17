Как изменился рейтинг самых богатых в 2024 году — Finance.ua

Как изменился рейтинг самых богатых в 2024 году Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Как изменился рейтинг самых богатых в 2024 году, freepik

В 2024 году состояние богатейших людей мира претерпело существенные изменения под влиянием экономических и технологических факторов.

Как изменилось состояние самых богатых людей за год

В 2024 году Илон Маск вернулся на первое место в рейтинге самых богатых людей мира благодаря успехам Tesla и SpaceX. В то же время Джефф Безос и Марк Цукерберг также заметно увеличили свое состояние благодаря росту стоимости акций Amazon и Meta. Bloomberg Billionaires Index

Бернар Арно, владелец LVMH, понес потери из-за снижения спроса на роскошные товары в Китае. Поэтому в 2024 году в денежном эквиваленте миллиардные состояния были распределены следующим образом:

Илон Маск

Маск занимает первое место в рейтинге Bloomberg с активами в 384 миллиарда долларов, что на 155 миллиардов долларов больше, чем в прошлом году. Основные источники его богатства — Tesla и SpaceX.

В целом по состоянию на 2024 год его богатство состоит преимущественно из акций и опционов в таких компаниях:

Tesla — основной источник состояния Маска. Стоимость акций компании продолжает расти благодаря высокому спросу на электромобили и расширению производственных мощностей.

SpaceX — частная космическая компания, демонстрирующая значительный успех в запуске спутников и разработке проекта Starship.

Neuralink и The Boring Company — Маск инвестирует в инновационные технологии, направленные на улучшение человеческого мозга и создание подземных транспортных систем.

Twitter (теперь X) — Маск владеет платформой после ее покупки за 44 миллиарда, хотя капитализация этого актива на данный момент меньше.

Несмотря на большие успехи, Маск также испытывал финансовые вызовы, в том числе в виде судебных процессов и колебаний стоимости акций его компаний.

Джефф Безос

По состоянию на 2024 год активы Джеффа Безоса оцениваются примерно в 244 миллиарда долларов (на 67,4 миллиарда больше, чем в прошлом году). Это делает его вторым самым богатым человеком в мире после Илона Маска по состоянию на декабрь 2024 года.

Его основные активы включают в себя:

Amazon — Безос остается крупнейшим индивидуальным акционером компании, хотя уже не занимает пост генерального директора. Рост акций Amazon в 2024 году обеспечил существенный прирост его состояния.

Blue Origin — космическая компания Безоса, активно развивающая проекты коммерческих космических путешествий и орбитальной инфраструктуры.

Инвестиции и недвижимость — предприниматель владеет значительным портфелем недвижимости, в том числе роскошными поместьями в США, а также инвестициями через Bezos Expeditions в компании Airbnb, Twitter (X) и Uber.

The Washington Post — хотя медийный бизнес приносит сравнительно небольшой доход, он важен для сохранения влияния Безоса на глобальные информационные потоки.

Марк Цукерберг

По состоянию на 2024 год активы Марка Цукерберга, основателя Meta Platforms, оцениваются в 219 миллиардов долларов, что обеспечило ему третье место в рейтинге самых богатых. Его состояние выросло на 90,9 миллиарда долларов в течение года благодаря существенному росту акций Meta.

Основные источники его доходов:

Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp) — главный бизнес Цукерберга, получивший большой импульс благодаря инвестициям в искусственный интеллект и развитие метавселенной. Технологические инновации — акцент на VR и AR-технологиях, которые способствовали росту рыночной стоимости компании.

Ларри Эллисон

По состоянию на 2024 год активы Ларри Эллисона, соучредителя и крупнейшего акционера Oracle, оцениваются в 187 миллиардов долларов, что обеспечивает ему четвертое место в рейтинге. За год его состояние выросло на 73,7 миллиарда долларов благодаря существенному росту стоимости акций Oracle.

В его активы входят:

Oracle Corporation — Эллисон владеет примерно 42% акций Oracle, что является основным источником его состояния. В начале 2024 года акции компании выросли на 52% благодаря успехам в области облачных технологий и расширению бизнеса искусственного интеллекта. Его доля оценивается примерно в 146 миллиардов долларов.

Tesla — Эллисон также владеет крупным пакетом акций Tesla, что увеличило его богатство после повышения цены акций производителя электромобилей.

Недвижимость — Эллисон владеет масштабными недвижимыми активами, в частности островом Ланай на Гавайях, имеет несколько роскошных особняков в Калифорнии и Флориде, а также другие инвестиции в недвижимость.

Инвестиции — предприниматель активно вкладывает средства в стартапы в области технологий, искусственного интеллекта и биомедицины.

Бернар Арно

В 2024 году состояние Бернара Арно снизилось до 180 миллиардов долларов, что на 27,7 миллиарда меньше, чем в прошлом. Это произошло в основном из-за спада в секторе роскошных товаров, в частности на китайском рынке, который является одним из крупнейших потребителей продукции LVMH.

Также повлиял общемировой спад в секторе роскоши: инвесторы предпочитали технологические компании, что привело к переоценке акций LVMH. Во Франции ужесточение налоговых обязательств для супербогатых людей также повлияло на стоимость активов Арно.

Тем не менее, LVMH остается лидером в своей отрасли, а Бернар Арно продолжает активно расширять бизнес. Компания инвестировала в расширение рынков, новые магазины в Азии и улучшение онлайн-торговли. Основная стратегия Арно сосредоточена на сохранении уникального статуса брендов LVMH, ассоциирующихся с исключительным качеством и эксклюзивностью.

Телеканал 24 По материалам:

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