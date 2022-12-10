Как изменились потребности украинцев этой зимой — аналитика Сегодня 17:11 — Личные финансы

Кроме сезонной теплой одежды, в ноябре украинцы активно искали фликеры и катафоты, а спрос на светоотражающие жилеты по сравнению с прошлым годом вырос в 20 раз.

Об этом свидетельствует аналитика OLX

Светоотражающие жилеты, катафоты и фликеры украинцы больше всего искали в начале ноября 2022 года. В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поиск фликеров вырос в 245 раз.

Товар Количество поисковиков, ноябрь 2021 Количество поисковиков, ноябрь 2022 Прирост, к-во раз жилет светоотражающий 169 5006 20,12 катафот 353 342 0,82 фликер 23 7140 245,09

Что касается объявлений, то количество предложений как в ноябре 2021 года, так и в ноябре этого года почти одинаковое, в среднем по 150-200 объявлений на светоотражающую одежду в зависимости от вида товара.

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А вот количество откликов на объявления по сравнению с прошлым годом существенно выросло. Так, больше всего украинцы в начале ноября откликались на объявления о продаже фликеров (более 7,5 тысячи раз) и светоотражающих жилетов (почти 2 тысячи раз).

Что касается цен, то здесь ситуация за год не изменилась, в среднем светоотражающие рюкзаки стоят 300 грн, светоотражающие жилеты — 130 грн, катафоты — 80 грн, фликеры — 50 грн.

Также в начале ноября 2022 года украинцы больше всего искали:

пуховики (448725 раз);

шапки (403531 раз);

зимние куртки (191041 раз);

свитера (162538 раз);

зимние ботинки (147398 раз);

термобелье (128 903 раз);

зимние сапоги (65609 раз).

Что касается предложения на теплую одежду, то ее на рынке достаточно, но стоит отметить, что за год количество объявлений несколько уменьшилось. К примеру, теплых свитеров в начале ноября этого года предлагают на 4 тысячи объявлений меньше, чем в прошлом, шапок на 3 тысячи меньше, а пуховиков на 2 тысячи.

Ситуация с ценами тоже несколько изменилась за год. На все позиции наблюдается подорожание. В начале ноября этого года пуховик можно было приобрести в среднем за 1 000 грн, что на 250 грн дороже, чем в прошлом. А вот зимняя куртка стоит в среднем 600 грн. На 100 грн подорожали зимние ботинки по сравнению с 2021 годом, а термобелье — в среднем на 200 грн.

Товар Средняя цена грн, ноябрь 2021 Средняя цена грн, ноябрь 2022 пуховик 750 1000 шапка 150 174 зимняя куртка 500 600 свитер 150 200 зимние ботинки 450 550 термобелье 470 699 зимние сапоги 400 500 шарф 150 180 свитер новогодний 150 180 носки теплые 50 70

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