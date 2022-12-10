Как изменились потребности украинцев этой зимой — аналитика
Кроме сезонной теплой одежды, в ноябре украинцы активно искали фликеры и катафоты, а спрос на светоотражающие жилеты по сравнению с прошлым годом вырос в 20 раз.
Об этом свидетельствует аналитика OLX.
Светоотражающие жилеты, катафоты и фликеры украинцы больше всего искали в начале ноября 2022 года. В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поиск фликеров вырос в 245 раз.
|Товар
|Количество поисковиков, ноябрь 2021
|Количество поисковиков, ноябрь 2022
|Прирост, к-во раз
|жилет светоотражающий
|169
|5006
|20,12
|катафот
|353
|342
|0,82
|фликер
|23
|7140
|245,09
Что касается объявлений, то количество предложений как в ноябре 2021 года, так и в ноябре этого года почти одинаковое, в среднем по 150-200 объявлений на светоотражающую одежду в зависимости от вида товара.
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А вот количество откликов на объявления по сравнению с прошлым годом существенно выросло. Так, больше всего украинцы в начале ноября откликались на объявления о продаже фликеров (более 7,5 тысячи раз) и светоотражающих жилетов (почти 2 тысячи раз).
Что касается цен, то здесь ситуация за год не изменилась, в среднем светоотражающие рюкзаки стоят 300 грн, светоотражающие жилеты — 130 грн, катафоты — 80 грн, фликеры — 50 грн.
Также в начале ноября 2022 года украинцы больше всего искали:
- пуховики (448725 раз);
- шапки (403531 раз);
- зимние куртки (191041 раз);
- свитера (162538 раз);
- зимние ботинки (147398 раз);
- термобелье (128 903 раз);
- зимние сапоги (65609 раз).
Что касается предложения на теплую одежду, то ее на рынке достаточно, но стоит отметить, что за год количество объявлений несколько уменьшилось. К примеру, теплых свитеров в начале ноября этого года предлагают на 4 тысячи объявлений меньше, чем в прошлом, шапок на 3 тысячи меньше, а пуховиков на 2 тысячи.
Ситуация с ценами тоже несколько изменилась за год. На все позиции наблюдается подорожание. В начале ноября этого года пуховик можно было приобрести в среднем за 1 000 грн, что на 250 грн дороже, чем в прошлом. А вот зимняя куртка стоит в среднем 600 грн. На 100 грн подорожали зимние ботинки по сравнению с 2021 годом, а термобелье — в среднем на 200 грн.
|Товар
|Средняя цена грн, ноябрь 2021
|Средняя цена грн, ноябрь 2022
|пуховик
|750
|1000
|шапка
|150
|174
|зимняя куртка
|500
|600
|свитер
|150
|200
|зимние ботинки
|450
|550
|термобелье
|470
|699
|зимние сапоги
|400
|500
|шарф
|150
|180
|свитер новогодний
|150
|180
|носки теплые
|50
|70
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