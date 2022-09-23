Как изменились доходы украинцев в августе — опрос (инфографика) — Finance.ua
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Как изменились доходы украинцев в августе — опрос (инфографика)

Личные финансы
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70% украинцев в августе (при 66% в мае) заявляли о снижении доходов с начала полномасштабной войны с россией.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии по заказу NDI Ukraine.
Как изменились доходы украинцев в августе — опрос (инфографика)
В свою очередь, с 59% до 64% возросло с мая количество респондентов, сообщивших об ухудшении психического здоровья, с 41% до 48% — ухудшении физического здоровья, с 38% до 42% — разлуке с семьей, с 31% до 33% — потере работы.
Потери. Резко возросло за три месяца количество столкнувшихся с потерей друзей или членов семьи — с 20% до 28%. Доля столкнувшихся с потерей жилья выросла с 6% до 9%, потерей другого имущества — с 8% до 10%.
Как изменились доходы украинцев в августе — опрос (инфографика)
При этом украинцы больше всего сталкиваются с нехваткой даже не денег, а сна: постоянный его недостаток испытывают 9% опрошенных или членов их семей, многократно с этим сталкивались 24%, а иногда 38%. Для варианта ответа «деньги» эти показатели составляют 8%, 13% и 39% соответственно.

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Свой нынешний доход считают комфортным для жизни около 5% (4% мужчин и 7% женщин). Считается, что на него можно прожить, 21% мужчин и 31% женщин, отмечают определенные материальные трудности 40% мужчин и 35% женщин, серьезные трудности — 34% мужчин и 26% женщин.
Как изменились доходы украинцев в августе — опрос (инфографика)
При этом 81% заявляет, что после начала полномасштабной войны жертвовали деньги Вооруженным силам Украины, 63% — одежду или другие вещи для ВПЛ, 60% — деньги на гуманитарные нужды, 54% — приютили или помогли ВРЛ, 37% — занимались волонтерством.
Как изменились доходы украинцев в августе — опрос (инфографика)
21% утверждают, что присоединились к ВСУ, терробороне или Нацгвардии. Кроме того, опрос показал, что 84% жителей страны стали больше общаться на украинском, а 55% — больше носить национальную символику и цвета государственного флага.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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