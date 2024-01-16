Как изменились цены на свежие помидоры и огурцы в супермаркетах — Finance.ua

Как изменились цены на свежие помидоры и огурцы в супермаркетах Сегодня 07:15 — Личные финансы

Украинцам показали свежие цены на помидоры и огурцы.

Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

На 13 января красные помидоры продаются в среднем по 86,22 грн/кг.

Розовые можно приобрести за 139,50 грн/кг, что значительно дороже, чем в прошлом месяце — 97,44 грн/кг. А вот помидоры сливки продаются за 133,20 грн.

Средние цены на огурцы по сравнению с прошлым месяцем снизились с 93,63 грн/кг до 89,90 грн/кг. Гладкие, наоборот, подорожали со 106,87 грн/кг до 116,93 грн/кг, длинноплодные — со 113,18 грн/кг до 149,00 грн/кг.

Справка Finance.ua:

В Украине выросли цены на основные продукты питания, свидетельствуют данные Госстата.

В целом за год — с декабря-2022 по декабрь-2023 — цены выросли на 3,7%. При этом мясо и мясопродукты подорожали сразу на 12,4%, а фрукты — на 2,2%. В то же время на ряд позиций цены снизились — больше всего на растительное масло, которое подешевело на 14,9%.

Кроме мяса и фруктов, подорожал еще ряд продуктов: масло — на 9,9%; молоко — на 9,7%; сыр и творог — на 7,5%; хлеб — на 7%; рыба и продукты из рыбы — на 4,1%; овощи — на 3%.

В то же время на ряд продуктов цены снизились. В частности, кроме подсолнечного масла значительно подешевели яйца — на 9,5%.

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