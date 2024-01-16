Как изменились цены на свежие помидоры и огурцы в супермаркетах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как изменились цены на свежие помидоры и огурцы в супермаркетах

Личные финансы
14
Украинцам показали свежие цены на помидоры и огурцы.
Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.
На 13 января красные помидоры продаются в среднем по 86,22 грн/кг.
Розовые можно приобрести за 139,50 грн/кг, что значительно дороже, чем в прошлом месяце — 97,44 грн/кг. А вот помидоры сливки продаются за 133,20 грн.
Средние цены на огурцы по сравнению с прошлым месяцем снизились с 93,63 грн/кг до 89,90 грн/кг. Гладкие, наоборот, подорожали со 106,87 грн/кг до 116,93 грн/кг, длинноплодные — со 113,18 грн/кг до 149,00 грн/кг.

Справка Finance.ua:

  • В Украине выросли цены на основные продукты питания, свидетельствуют данные Госстата.
  • В целом за год — с декабря-2022 по декабрь-2023 — цены выросли на 3,7%. При этом мясо и мясопродукты подорожали сразу на 12,4%, а фрукты — на 2,2%. В то же время на ряд позиций цены снизились — больше всего на растительное масло, которое подешевело на 14,9%.
  • Кроме мяса и фруктов, подорожал еще ряд продуктов: масло — на 9,9%; молоко — на 9,7%; сыр и творог — на 7,5%; хлеб — на 7%; рыба и продукты из рыбы — на 4,1%; овощи — на 3%.
  • В то же время на ряд продуктов цены снизились. В частности, кроме подсолнечного масла значительно подешевели яйца — на 9,5%.
У Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька.

👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

По материалам:
Мінфін.com.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.