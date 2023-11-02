Как изменились цены на «квадрат» в новостройках во Львове (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как изменились цены на «квадрат» в новостройках во Львове (инфографика)

Недвижимость
90
Как изменились цены на «квадрат» в новостройках во Львове (инфографика)
Как изменились цены на «квадрат» в новостройках во Львове (инфографика), Фото: respect.kharkov.ua
В ноябре прошлого года квадратный метр стоил 42 025 гривен, а сейчас его средняя стоимость составляет 33 450 гривен за «квадрат». То есть если считать стоимость определенной квартиры, разница будет очень существенной.

Сколько стоит квадратный метр во львовских новостройках

За последние полгода цена выросла, однако всего-навсего на 2,45%. В начале мая этого года стоимость «квадрата» составила 32 650 гривен. А за последний месяц средняя цена несколько снизилась — на 0,22%.
Дороже всего «квадрат» стоит в Сыховском районе, а дешевле всего — в Галицком. Стоимость квадратного метра по состоянию на утро 2 ноября:
Как изменились цены на «квадрат» в новостройках во Львове (инфографика)
К слову, на вторичном рынке цены выросли. Повышение стоимости жилья зафиксировали и за год (+16,29%), и за последние полгода (+10,76%), а также за месяц (+5,59%).
«Жить на Проценты» возвращается: поговорим о недвижимости и фондовом рынке. На конференции мы раскроем все секреты успешного инвестирования и приведем конкретные примеры того, как другие люди уже заработали на своих инвестициях. Без «заумных» профессиональных терминов, простыми словами и на практических примерах наши эксперты покажут, как использовать возможности начинающим, не переплачивая за «опыт»!

⚡️ Программа и регистрация

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.