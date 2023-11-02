Как изменились цены на «квадрат» в новостройках во Львове (инфографика) — Finance.ua

Как изменились цены на «квадрат» в новостройках во Львове (инфографика) Сегодня 17:00 — Недвижимость

Как изменились цены на «квадрат» в новостройках во Львове (инфографика), Фото: respect.kharkov.ua

В ноябре прошлого года квадратный метр стоил 42 025 гривен, а сейчас его средняя стоимость составляет 33 450 гривен за «квадрат». То есть если считать стоимость определенной квартиры, разница будет очень существенной.

Сколько стоит квадратный метр во львовских новостройках

За последние полгода цена выросла, однако всего-навсего на 2,45%. В начале мая этого года стоимость «квадрата» составила 32 650 гривен. А за последний месяц средняя цена несколько снизилась — на 0,22%.

Дороже всего «квадрат» стоит в Сыховском районе, а дешевле всего — в Галицком. Стоимость квадратного метра по состоянию на утро 2 ноября:

К слову, на вторичном рынке цены выросли. Повышение стоимости жилья зафиксировали и за год (+16,29%), и за последние полгода (+10,76%), а также за месяц (+5,59%).

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