Как изменились цены на горючее с начала войны (таблица) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как изменились цены на горючее с начала войны (таблица)

Энергетика
45
Как изменились цены на горючее с начала войны (таблица)
Как изменились цены на горючее с начала войны (таблица)
Бензин А-95 с начала войны подорожал на 83,6% Так, первые четыре месяца 2022 года литр стоил 30,4 грн. Впрочем, с мая подскочил в цене до 42,5 грн за литр. До конца первого года полномасштабной войны горючее продавали на АЗС по 51,3 грн за литр.
В 2023 году стоимость бензина немного снизилась — в июне его можно было купить по 44,7 грн за литр. Но к концу года цена снова выросла и достигла 52−55 грн за один литр.
В 2024 году бензин марки А-95 начал дорожать; с апреля и по сентябрь его средняя стоимость уже составляла 56,6 грн за литр. Сегодня он стоит 55,82 грн за литр.
Цена на дизельное топливо с начала вторжения россии выросла на 47%. До апреля 2022 года она держалась на уровне 37 грн за литр. Однако в мае и июне было сразу два резких скачка в цене — до 46,2 и 56,5 грн за литр.
Страхование автомобиля: выбирайте автогражданку от лучших страховых компаний Украины

Автогражданка (ОСАГО)

В конце первого года большой войны средняя цена была 55 грн за литр. В 2023 году стоимость упала до 44−46 грн за литр, но к концу года снова выросла до 52,6 грн за литр.
В начале 2024 года дизельное топливо немного подешевело, но с июня по сентябрь цена зафиксировалась на уровне чуть более 52 грн за литр. Сегодня литр дизельного топлива стоит 54,4 грн.
Сжиженный газ прибавил в цене на 63,4%. В 2022 году он подорожал в марте до 22,3 грн за литр. В июне он стоил уже 42,2 грн за литр. После этого стоимость стала снижаться и к декабрю составила 29 грн за литр.
В 2023 году цена на газ упала за первые полгода и снова выросла ближе к зиме. В декабре он стоил 33,2 грн за литр.
Как изменились цены на горючее с начала войны (таблица)
С начала 2024 года газ стал дешеветь, вернувшись весной и летом до 26−27 грн за литр. Осенью средняя стоимость газа была на уровне 30 грн/литр. Сегодня литр газа стоит уже 36,44 грн.
Читайте больше в нашей статье:

Что будет с ценами на горючее: прогноз экспертов

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems