Как изменились цены на горючее с начала войны (таблица) — Finance.ua

Как изменились цены на горючее с начала войны (таблица) Сегодня 13:24 — Энергетика

Как изменились цены на горючее с начала войны (таблица)

Бензин А-95 с начала войны подорожал на 83,6% Так, первые четыре месяца 2022 года литр стоил 30,4 грн. Впрочем, с мая подскочил в цене до 42,5 грн за литр. До конца первого года полномасштабной войны горючее продавали на АЗС по 51,3 грн за литр.

В 2023 году стоимость бензина немного снизилась — в июне его можно было купить по 44,7 грн за литр. Но к концу года цена снова выросла и достигла 52−55 грн за один литр.

В 2024 году бензин марки А-95 начал дорожать; с апреля и по сентябрь его средняя стоимость уже составляла 56,6 грн за литр. Сегодня он стоит 55,82 грн за литр.

Цена на дизельное топливо с начала вторжения россии выросла на 47%. До апреля 2022 года она держалась на уровне 37 грн за литр. Однако в мае и июне было сразу два резких скачка в цене — до 46,2 и 56,5 грн за литр.

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В конце первого года большой войны средняя цена была 55 грн за литр. В 2023 году стоимость упала до 44−46 грн за литр, но к концу года снова выросла до 52,6 грн за литр.

В начале 2024 года дизельное топливо немного подешевело, но с июня по сентябрь цена зафиксировалась на уровне чуть более 52 грн за литр. Сегодня литр дизельного топлива стоит 54,4 грн.

Сжиженный газ прибавил в цене на 63,4%. В 2022 году он подорожал в марте до 22,3 грн за литр. В июне он стоил уже 42,2 грн за литр. После этого стоимость стала снижаться и к декабрю составила 29 грн за литр.

В 2023 году цена на газ упала за первые полгода и снова выросла ближе к зиме. В декабре он стоил 33,2 грн за литр.

С начала 2024 года газ стал дешеветь, вернувшись весной и летом до 26−27 грн за литр. Осенью средняя стоимость газа была на уровне 30 грн/литр. Сегодня литр газа стоит уже 36,44 грн.

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