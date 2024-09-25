Как изменились цены на электромобили за 6 лет — Finance.ua

Как изменились цены на электромобили за 6 лет Сегодня 19:02 — Личные финансы

Как изменились цены на электромобили за 6 лет

Все больше машин на батарейной тяге появляется на дорогах Украины. Первые модели от известных производителей начали появляться на рынке около 10 лет назад и стоили дорого, потому что были новинками. А еще их практически не было на площадках американских страховых аукционов.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали цены на легковые электромобили с пробегом за 2018 и 2024 годы.

Инфографика: eauto.org.ua

В списке автомобилей нет популярных сейчас моделей, таких как Audi e-tron, Jaguar I-Pace, Volkswagen e-Golf, Hyundai Kona, Chevrolet Bolt EV и бестселлеров «вторички» — Tesla Model 3 и Y. В 2018 некоторые из этих моделей уже появились в продаже, однако в ограниченном количестве, и только за границей, и приобрести их свободно, без очереди и предварительного заказа на практике было крайне сложно или невозможно. Это сейчас можно выбирать из европейских или более доступных аукционных американских, или новых китайских электромобилей, которых немало есть в наличии, или заказать их «под пригон». Тогда, в 2018 году, все было не так просто.

Напомним, в 2018 году в Украине начали действовать льготы на импорт электромобилей.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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