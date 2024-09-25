Как изменились цены на электромобили за 6 лет — Finance.ua

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Как изменились цены на электромобили за 6 лет

Личные финансы
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Как изменились цены на электромобили за 6 лет
Как изменились цены на электромобили за 6 лет
Все больше машин на батарейной тяге появляется на дорогах Украины. Первые модели от известных производителей начали появляться на рынке около 10 лет назад и стоили дорого, потому что были новинками. А еще их практически не было на площадках американских страховых аукционов.
Эксперты Института исследований авторынка проанализировали цены на легковые электромобили с пробегом за 2018 и 2024 годы.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
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В списке автомобилей нет популярных сейчас моделей, таких как Audi e-tron, Jaguar I-Pace, Volkswagen e-Golf, Hyundai Kona, Chevrolet Bolt EV и бестселлеров «вторички» — Tesla Model 3 и Y. В 2018 некоторые из этих моделей уже появились в продаже, однако в ограниченном количестве, и только за границей, и приобрести их свободно, без очереди и предварительного заказа на практике было крайне сложно или невозможно. Это сейчас можно выбирать из европейских или более доступных аукционных американских, или новых китайских электромобилей, которых немало есть в наличии, или заказать их «под пригон». Тогда, в 2018 году, все было не так просто.
Напомним, в 2018 году в Украине начали действовать льготы на импорт электромобилей.
Неважно, с бензиновым двигателем у вас авто, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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