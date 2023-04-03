Как изменились цены на аренду квартир в Киеве (инфографика) — Finance.ua

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве (инфографика) Сегодня 09:00 — Недвижимость

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве (инфографика)

В столице снять квартиру стало дешевле. За последний месяц цена снизилась со средних 12 025 грн до 11 500 грн.

За 6 месяцев расценки упали еще больше — более чем на 1 000 грн.

Чаще всего 1-комнатные квартиры сдают по 8 000 грн.

Снять 2-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 10 200 грн.

3-комнатные квартиры чаще всего сдают по 15 200 грн.

Напомним, что в результате в Киеве большая часть новостроек заморожены . Строительные работы ведутся только на некоторых объектах города. Все это вызывает тревогу у инвесторов, вложивших в строительство собственные средства. Застройщики сетуют на проблемы с логистикой, недостаток строителей на объектах и воздушные тревоги, во время которых работы должны прекращаться.

Сейчас отделы продаж ЖК пытаются выровнять цены в новостройках и подтянуть их к среднерыночным по Киеву, как на вторичном рынке. Но, как показывает опыт, это сделать довольно сложно. Интерес покупателей к жилью в новостройках снизился.

Справка Finance.ua:

как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за январь 2023 года по Украине выросла на 5,2% с 5699 до 5994 гривен. Во главу угла по стоимости аренды вышла Закарпатская область, где аренда подорожала в 1,5 раза до 13 123 гривен;

в Киеве аренда подешевела еще на 2,6% до 7438 гривен. Город находится на третьем месте по стоимости;

стоимость аренды высока в западных и некоторых центральных областях Украины. В то же время, самые низкие цены в прифронтовых Херсонской (2 905 гривен), Запорожской (2 862 гривен) и Сумской (2 687 гривен) областях.

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