Как изменилась украинская сфера ІТ за 5 лет: экспорт услуг, рабочие места и зарплаты (исследование) — Finance.ua

Как изменилась украинская сфера ІТ за 5 лет: экспорт услуг, рабочие места и зарплаты (исследование) Сегодня 14:06 — Личные финансы

Как изменилась украинская сфера ІТ за 5 лет: экспорт услуг, рабочие места и зарплаты (исследование)

Даже на фоне полномасштабной войны экспорт ІТ-услуг Украины в 2022 году продемонстрировал рост. В целом наша страна экспортировала ІТ-услуг больше, чем руд, металлов, продуктов машиностроения или масел. Как изменилась ІТ-отрасль за 5 лет, выяснили аналитики BRDO.

Вот самое интересное из исследования:

ІТ-экспорт за 5 лет вырос на $5,1 млрд и растет дальше, несмотря на войну. По прогнозу, в 2022 году он будет составлять $7,6 млрд, что в три раза больше, чем показатель 2017 года. Доля экспорта ІТ-услуг растет ежегодно, и в 2022 году на фоне войны составляла 12,9%.

Рабочие места. В 2022 году в отрасли работают 331 000 специалистов. За пять лет ІТ-индустрия создала более 180 000 рабочих мест. Для сравнения, это равно количеству рабочих мест в 7 компаниях МХП, или 9 меткомбинатах АрселорМиттал, или 3 сетях магазинов АТБ.

Киев, Харьков и Львов и остаются лидерами по количеству ІТ-работников (99 000, 44 000 и 35 000 сотрудников соответственно). Самые быстрые темпы роста занятых в ІТ показывают Тернополь и Ивано-Франковск — 185% и 171% соответственно. В Полтаве и Кропивницком также активно создаются рабочие места в ІТ (160% и 156% за 5 лет соответственно).

Оценка количества занятых в отрасли актуальна на апрель 2022 года. Для оценки использовано количество активных ФЛП по определенным КВЭД (58.21, 58.29, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11) по состоянию на 08.04.2022 (дата последнего обнародованного набора ЕГР) обнародованы Государственной службой статистики Украины).

Резидентами Дія.City уже стали 389 компаний. 23% компаний зарегистрированы как стартапы.

Напомним, Дія.City — особый правовой режим для ІТ, введенный в 2022 году; предоставляет расширенные возможности налогообложения, а также новые формы найма сотрудников и защиты авторского права:

Исследователи говорят, что принятие решений по резидентству продолжилось и после полномасштабного вторжения — уже 28 февраля 2022 года 4 компании получили этот статус.

Количество поступающих-бакалавров на компьютерные специальности составило 30 000 в 2021 году и выросло на 48% по сравнению с 2017 годом. Самые популярные специальности — компьютерные науки, инженерия программного обеспечения, компьютерная инженерия, а также кибербезопасность.

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