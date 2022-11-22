Как изменилась украинская сфера ІТ за 5 лет: экспорт услуг, рабочие места и зарплаты (исследование) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как изменилась украинская сфера ІТ за 5 лет: экспорт услуг, рабочие места и зарплаты (исследование)

Личные финансы
48
Как изменилась украинская сфера ІТ за 5 лет: экспорт услуг, рабочие места и зарплаты (исследование)
Как изменилась украинская сфера ІТ за 5 лет: экспорт услуг, рабочие места и зарплаты (исследование)
Даже на фоне полномасштабной войны экспорт ІТ-услуг Украины в 2022 году продемонстрировал рост. В целом наша страна экспортировала ІТ-услуг больше, чем руд, металлов, продуктов машиностроения или масел. Как изменилась ІТ-отрасль за 5 лет, выяснили аналитики BRDO.
Вот самое интересное из исследования:
ІТ-экспорт за 5 лет вырос на $5,1 млрд и растет дальше, несмотря на войну. По прогнозу, в 2022 году он будет составлять $7,6 млрд, что в три раза больше, чем показатель 2017 года. Доля экспорта ІТ-услуг растет ежегодно, и в 2022 году на фоне войны составляла 12,9%.
Рабочие места. В 2022 году в отрасли работают 331 000 специалистов. За пять лет ІТ-индустрия создала более 180 000 рабочих мест. Для сравнения, это равно количеству рабочих мест в 7 компаниях МХП, или 9 меткомбинатах АрселорМиттал, или 3 сетях магазинов АТБ.
Киев, Харьков и Львов и остаются лидерами по количеству ІТ-работников (99 000, 44 000 и 35 000 сотрудников соответственно). Самые быстрые темпы роста занятых в ІТ показывают Тернополь и Ивано-Франковск — 185% и 171% соответственно. В Полтаве и Кропивницком также активно создаются рабочие места в ІТ (160% и 156% за 5 лет соответственно).
Как изменилась украинская сфера ІТ за 5 лет: экспорт услуг, рабочие места и зарплаты (исследование)
Оценка количества занятых в отрасли актуальна на апрель 2022 года. Для оценки использовано количество активных ФЛП по определенным КВЭД (58.21, 58.29, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11) по состоянию на 08.04.2022 (дата последнего обнародованного набора ЕГР) обнародованы Государственной службой статистики Украины).
Как изменилась украинская сфера ІТ за 5 лет: экспорт услуг, рабочие места и зарплаты (исследование)
Резидентами Дія.City уже стали 389 компаний. 23% компаний зарегистрированы как стартапы.
Напомним, Дія.City — особый правовой режим для ІТ, введенный в 2022 году; предоставляет расширенные возможности налогообложения, а также новые формы найма сотрудников и защиты авторского права:
Исследователи говорят, что принятие решений по резидентству продолжилось и после полномасштабного вторжения — уже 28 февраля 2022 года 4 компании получили этот статус.
Как изменилась украинская сфера ІТ за 5 лет: экспорт услуг, рабочие места и зарплаты (исследование)
Количество поступающих-бакалавров на компьютерные специальности составило 30 000 в 2021 году и выросло на 48% по сравнению с 2017 годом. Самые популярные специальности — компьютерные науки, инженерия программного обеспечения, компьютерная инженерия, а также кибербезопасность.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.