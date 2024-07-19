Как изменилась ситуация на границе после 16 июля — ГНСУ — Finance.ua
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Как изменилась ситуация на границе после 16 июля — ГНСУ

Казна и Политика
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После вступления в силу закона о мобилизации снижение пассажиропотока или нестандартных ситуаций не усматривается, сообщил в эфире телемарафона Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины.
«В первый день количество отказов было на уровне 250 человек, которые не смогли пересечь границу. 87 из них получили отказ из-за того, что у них отсутствовал военно-учетный документ. В течение второго дня количество отказов было на уровне 170 человек, 60 из них из-за отсутствия документов. Фактически, видим, что количество отказов не растет, и подавляющее большинство мужчин, следующих через границу, имеют при себе военно-учетные документы», — сказал Демченко.
Он также добавил, что в летнее время на границе динамика выезда и въезда в Украину выросла. По словам Демченко, основная категория лиц, пересекающих границу — это женщины, дети, пожилые люди, иностранцы. Доля мужчин не растет и держится на том уровне, который был раньше.
До июня за сутки пересекало в будние дни 80−90 тысяч человек в обоих направлениях, в выходные этот показатель мог достигать 100 тысяч. Сейчас в будни пассажиропоток держится постоянно на уровне 110−120 тысяч человек. В выходные он может достичь 130 тысяч человек в сутки. Если вспомнить июнь, то преимущество шло на выезд из Украины. Однако уже в июле в отдельные дни преимущество идет и на въезд в Украину.
По его словам, обычно очередей на границе нет. За исключением последних дней недели, поскольку именно в этот период больше людей планируют выезжать из Украины.
Спикер ГНСУ также прокомментировал недавнее событие на Закарпатье, во время которого мужчина с ножом напал на пограничников. Демченко пояснил, что в пограничной полосе могут действовать дополнительные режимные ограничения, а пограничные наряды могут выставлять дополнительные посты для проверки документов у лиц.
По материалам:
УНІАН
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