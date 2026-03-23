0 800 307 555
ру
Как изменилась почасовая оплата труда в странах Евросоюза (инфографика)

Личные финансы
24
Наибольший рост стоимости почасовой оплаты труда в целом по экономике был зафиксирован в Словении (+19,1%).
Следом за ней следует Болгария (+13,8%) и Хорватия (+10,5%).
Об этом говорится в статистике Евростата.
Самый низкий рост был зафиксирован во Франции (+1,1%), Италии (+2,3%), Дании (+2,5%), Финляндии (+2,6%),
Германии и Кипра (по 2,7%).
В то время как на Мальте наблюдалось снижение (-3,9%).
Виды экономической деятельности

Самый большой рост стоимости почасовой оплаты труда были:
  • «Операции с недвижимостью» (+4,6%), далее:
  • «Профессиональная, научная и техническая деятельность» (+4,5%),
  • «Образование» (+4,4%),
  • «Строительство» и «Транспорт и хранение» (обе +4,1%)
Самый низкий годовой рост был зафиксирован:
  • «Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха» (+2,7%),
  • «Перерабатывающая промышленность» (+2,8%),
  • «Горнодобывающая промышленность» зафиксировала снижение (-1,2%).
По сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года виды экономической деятельности, в которых наблюдали наибольший рост не заработной платы:
  • «Строительство» и «Операции с недвижимостью» (обе +5,8%), за которыми следуют
  • «Транспорт и хранение», «Профессиональная, научная и техническая деятельность» и «Другая деятельность в сфере услуг».
Самый низкий годовой рост зафиксирован — «Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха» (+3,0%), «Добывающая промышленность» остался неизменным.
Ранее Finance.ua писал, что в ЕС было в 2025 году занято 198,1 миллиона человек. Этот уровень в ЕС для лиц 20−64 лет составил 76,3%. Уровень незанятости на рынке труда увеличился в 14 странах ЕС.
Наибольший рост был зарегистрирован:
  • в Литве (+1,2 п.п.),
  • Финляндии (+0,9 п.п.),
  • Бельгии (+0,8 п.п.)
  • Люксембурге (+0,7 п.п.).
Наибольшее сокращение было зарегистрировано в Болгарии, Италии и Португалии.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиЕС
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems