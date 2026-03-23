Как изменилась почасовая оплата труда в странах Евросоюза (инфографика)
Наибольший рост стоимости почасовой оплаты труда в целом по экономике был зафиксирован в Словении (+19,1%).
Следом за ней следует Болгария (+13,8%) и Хорватия (+10,5%).
Об этом говорится в статистике Евростата.
Самый низкий рост был зафиксирован во Франции (+1,1%), Италии (+2,3%), Дании (+2,5%), Финляндии (+2,6%),
Германии и Кипра (по 2,7%).
В то время как на Мальте наблюдалось снижение (-3,9%).
Виды экономической деятельности
Самый большой рост стоимости почасовой оплаты труда были:
- «Операции с недвижимостью» (+4,6%), далее:
- «Профессиональная, научная и техническая деятельность» (+4,5%),
- «Образование» (+4,4%),
- «Строительство» и «Транспорт и хранение» (обе +4,1%)
Самый низкий годовой рост был зафиксирован:
- «Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха» (+2,7%),
- «Перерабатывающая промышленность» (+2,8%),
- «Горнодобывающая промышленность» зафиксировала снижение (-1,2%).
По сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года виды экономической деятельности, в которых наблюдали наибольший рост не заработной платы:
- «Строительство» и «Операции с недвижимостью» (обе +5,8%), за которыми следуют
- «Транспорт и хранение», «Профессиональная, научная и техническая деятельность» и «Другая деятельность в сфере услуг».
Самый низкий годовой рост зафиксирован — «Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха» (+3,0%), «Добывающая промышленность» остался неизменным.
Ранее Finance.ua писал, что в ЕС было в 2025 году занято 198,1 миллиона человек. Этот уровень в ЕС для лиц 20−64 лет составил 76,3%. Уровень незанятости на рынке труда увеличился в 14 странах ЕС.
Наибольший рост был зарегистрирован:
- в Литве (+1,2 п.п.),
- Финляндии (+0,9 п.п.),
- Бельгии (+0,8 п.п.)
- Люксембурге (+0,7 п.п.).
Наибольшее сокращение было зарегистрировано в Болгарии, Италии и Португалии.
