Как избежать двойного налогообложения, если вы работаете за границей — советы юриста

Сегодня 21:30 — Личные финансы

В отличие от гражданства, резидентство можно изменить случайно, даже не подозревая об этом. Достаточно удовлетворять критериям налогового резидентства, установленным законодательством соответствующего государства.

Например, согласно законодательству Испании, физическое лицо считается резидентом, если находится более 183 дней в течение налогового года в Испании.

Детальнее о том, как избежать двойного налогообложения, рассказала в ходе онлайн-конференции «Мои финансы во время войны», организованной порталами Finance.ua и Минфин, Ирина Мацапура — юрист международного отдела компании KAC Group.

"Очень релевантен вопрос центра жизненных интересов. Человек должен задать себе вопрос, какое налоговое резидентство оставить и дальше доказывать. Каждая ситуация уникальна, универсальной формулы не существует. Однако, если вы для себя решили, что вы продолжаете оставаться налоговым резидентом Украины, у вас должен быть кейс, который позволит доказать, что вы остались налоговым резидентом Украины.

Пригодится любая информация об экономической связи, центре жизненного интереса, оставшемся в Украине. К примеру, если у вас осталась в Украине часть семьи; оплата коммунальных платежей в Украине; если дети посещают онлайн украинскую школу, и вы платите за нее. Такие счета нужно хранить, чтобы в будущем доказать свой центр жизненного интереса и связь с Украиной", — отметила она.

Также юрист советует обращать внимание на международные договоры, заключенные между Украиной и другими государствами относительно двойного налогообложения.

«Например, еще с 1993 года у нас с Польшей есть такой договор об избежании двойного налогообложения. Если вы трудоустроены в Польше, что вашим налоговым агентом является работодатель — это общее правило. В большинстве стран при трудоустройстве вы обязательно должны оформить налоговый номер, например, в Венгрии бухгалтер вам автоматически оформит налоговый номер европейского образца. В дальнейшем вы будете иметь право на зачисление таких налоговых платежей. Алгоритм довольно прост: вы можете взять справку в налоговой службе по месту работы, она должна быть апостилирована надлежащим образом, переведена на украинский язык и предоставлена в налоговый орган Украины», — объяснила Ирина Мацапура.

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