Как из Европы отправить посылку в Украину (список сервисов) — Finance.ua

Как из Европы отправить посылку в Украину (список сервисов)

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Многие украинцы хотят отправить посылки домой, но до сих пор не знают, как это сделать. Для этого существуют иностранные сервисы доставки.

В материале Styler читайте о доступных сервисах в странах ЕС.

Почтовые сервисы в Польше, Румынии, Венгрии, Германии, Чехии и Молдове:

Польша

— государственный почтовый сервис. Poczta Polska — государственный почтовый сервис. Meest — международный сервис доставки (посылки, денежные переводы и тому подобное). InPost — одна из самых распространенных сетей почтоматов и негосударственных почтовых отделений в Польше.

Германия

Крупнейший почтовый сервис страны — государственная Deutsche Post .Также можно воспользоваться услугами немецкой «дочки» Meest — уже упомянутого выше сервиса.

Молдавия

Новая почта присутствует в таких городах Молдовы: Кишинев, Бельцы, Оргеев, Каушаны, Комрат, Кагул, Фалешты, Флорешты и Единцы .

Почта Молдовы — государственный почтовый сервис с услугой международных и локальных разнообразных отправлений. — государственный почтовый сервис с услугой международных и локальных разнообразных отправлений.

Венгрия

Magyar Posta — государственный почтовый сервис, для украинцев посылки на родину — бесплатны.

Румыния

Poşta Română - национальный почтовый сервис. Сотрудничают с Укрпочтой по схеме до границы.

Чехия

Česká pošta — национальный оператор почтовых отправлений страны с 1 марта объявил о бесплатной доставке посылок в Украину от украинских беженцев.

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