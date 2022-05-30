Как из Европы отправить посылку в Украину (список сервисов) — Finance.ua

Многие украинцы хотят отправить посылки домой, но до сих пор не знают, как это сделать. Для этого существуют иностранные сервисы доставки.
В материале Styler читайте о доступных сервисах в странах ЕС.
Почтовые сервисы в Польше, Румынии, Венгрии, Германии, Чехии и Молдове:
Польша
Poczta Polska — государственный почтовый сервис. Meest — международный сервис доставки (посылки, денежные переводы и тому подобное).InPost — одна из самых распространенных сетей почтоматов и негосударственных почтовых отделений в Польше.