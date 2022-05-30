Как из Европы отправить посылку в Украину (список сервисов) — Finance.ua
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Как из Европы отправить посылку в Украину (список сервисов)

Сегодня 14:00Личные финансы
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Многие украинцы хотят отправить посылки домой, но до сих пор не знают, как это сделать. Для этого существуют иностранные сервисы доставки.
В материале Styler читайте о доступных сервисах в странах ЕС.
Почтовые сервисы в Польше, Румынии, Венгрии, Германии, Чехии и Молдове:
Польша
Poczta Polska — государственный почтовый сервис. Meest — международный сервис доставки (посылки, денежные переводы и тому подобное).InPost — одна из самых распространенных сетей почтоматов и негосударственных почтовых отделений в Польше.
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Германия
Крупнейший почтовый сервис страны — государственная Deutsche Post.Также можно воспользоваться услугами немецкой «дочки» Meest — уже упомянутого выше сервиса.
Молдавия
Новая почта присутствует в таких городах Молдовы: Кишинев, Бельцы, Оргеев, Каушаны, Комрат, Кагул, Фалешты, Флорешты и Единцы.
Перечень отделений
Почта Молдовы — государственный почтовый сервис с услугой международных и локальных разнообразных отправлений.
Венгрия
Magyar Posta — государственный почтовый сервис, для украинцев посылки на родину — бесплатны.
Румыния
Poşta Română - национальный почтовый сервис. Сотрудничают с Укрпочтой по схеме до границы.
Чехия
Česká pošta — национальный оператор почтовых отправлений страны с 1 марта объявил о бесплатной доставке посылок в Украину от украинских беженцев.

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По материалам: РБК-Україна
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