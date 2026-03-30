Как исправить неверные показания электросчетчика — инструкция для киевлян
С 30 марта по 3 апреля клиенты Yasno должны передать показания электросчетчика. Именно эти данные напрямую влияют на сумму в платежке, ведь счет рассчитывается по простой формуле: потребленная электроэнергия, умноженная на тариф. В то же время пользователи иногда допускают ошибки при внесении показаний. Рассказываем, как их исправить.
Что делать, если ошиблись
Если вы обнаружили неточность в пределах официального периода передачи показаний (5 дней), достаточно просто внести данные повторно. В таком случае информацию обновят уже в текущем месяце, и счет сформируют правильно — при условии, что новые показания не меньше предыдущих, зафиксированных контроллером.
Если же ошибку заметили по истечении этого периода, ситуация иная. Обращение примут, но перерасчет будет сделан только в следующем месяце, поскольку текущий расчетный период уже закрыт.
Что нужно для внесения изменений
В любой из ситуаций киевлянам необходимо предоставить оператору системы распределения следующие данные:
- ФИО;
- адрес;
- фото счетчика с актуальными показаниями, на котором хорошо виден номер счетчика и показания.
Обращение следует отправить на e-mail ЧАО «ДТЭК Киевские электросети»: pokaznyky_kem@dtek.com.
«Передача показаний через онлайн-сервис занимает максимум минуту. Выделите это время, внимательно зафиксируйте данные и передавайте их ежемесячно. Так вы всегда будете получать счета за фактически потребленную электроэнергию», — напоминает генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.
Ранее мы сообщали, что ВР приняла в целом законопроект № 13155, который отменяет начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и учет ущерба в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества.
