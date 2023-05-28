Как использовать приложение «Пенсионный фонд» — инструкция от ПФУ — Finance.ua

Как использовать приложение «Пенсионный фонд» — инструкция от ПФУ Сегодня 19:27 — Личные финансы

Как использовать приложение «Пенсионный фонд» — инструкция от ПФУ

Около миллиона пользователей уже коммуницируют с Пенсионным фондом через мобильное приложение, поэтому в ведомстве еще раз напомнили о разных способах авторизации в нем.

Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Для использования приложения «Пенсионный фонд» необходимо загрузить его из App Store или Google Play на устройство.

Инфографика: ПФУ

Мобильное приложение предлагает три варианта авторизации:

по логину;

по электронной цифровой подписи;

с помощью системы GovID.

Авторизация по GovID

Это легкий и доступный способ авторизации, позволяющий использовать все возможности личного кабинета, кроме тех, где пользователю необходимо налагать на документы цифровую подпись.

Алгоритм выглядит так:

выбрать опцию «Войти с помощью Bank ID НБУ» (нажать стрелочку); выбрать из перечня банк, в котором у пользователя есть счет, нажать «Продолжить»; авторизироваться в банковском учреждении и дать согласие на передачу банком персональных данных, нажав «Подтвердить»; проверить личные данные, согласиться на распространение персональных данных (установить соответствующую отметку) и нажать «Продолжить».

Авторизация по КЭП (ЭЦП)

выбрать аккредитованный центр сертификации ключей; найти сертификат ключа электронной подписи на устройстве; ввести личный пароль.

Для удобства приложение предлагает ознакомиться с информацией об алгоритме копирования КЭП в приложение.

Этот тип авторизации позволяет использовать все возможности личного кабинета на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, отправлять заявления, документы и вносить (при необходимости) личные данные.

Авторизация по логину

Необходимо ввести личный логин и пароль, предварительно получив его в территориальном подразделении Фонда.

Этот тип авторизации позволяет пользователю использовать только обезличенные электронные сервисы Фонда.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.