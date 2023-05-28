Как использовать приложение «Пенсионный фонд» — инструкция от ПФУ — Finance.ua
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Как использовать приложение «Пенсионный фонд» — инструкция от ПФУ

Личные финансы
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Как использовать приложение «Пенсионный фонд» — инструкция от ПФУ
Как использовать приложение «Пенсионный фонд» — инструкция от ПФУ
Около миллиона пользователей уже коммуницируют с Пенсионным фондом через мобильное приложение, поэтому в ведомстве еще раз напомнили о разных способах авторизации в нем.
Об этом сообщает Пенсионный фонд.
Для использования приложения «Пенсионный фонд» необходимо загрузить его из App Store или Google Play на устройство.
Инфографика: ПФУ
Инфографика: ПФУ

Мобильное приложение предлагает три варианта авторизации:

  • по логину;
  • по электронной цифровой подписи;
  • с помощью системы GovID.

Авторизация по GovID

Это легкий и доступный способ авторизации, позволяющий использовать все возможности личного кабинета, кроме тех, где пользователю необходимо налагать на документы цифровую подпись.
Алгоритм выглядит так:
  1. выбрать опцию «Войти с помощью Bank ID НБУ» (нажать стрелочку);
  2. выбрать из перечня банк, в котором у пользователя есть счет, нажать «Продолжить»;
  3. авторизироваться в банковском учреждении и дать согласие на передачу банком персональных данных, нажав «Подтвердить»;
  4. проверить личные данные, согласиться на распространение персональных данных (установить соответствующую отметку) и нажать «Продолжить».

Авторизация по КЭП (ЭЦП)

  1. выбрать аккредитованный центр сертификации ключей;
  2. найти сертификат ключа электронной подписи на устройстве;
  3. ввести личный пароль.
Для удобства приложение предлагает ознакомиться с информацией об алгоритме копирования КЭП в приложение.
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Этот тип авторизации позволяет использовать все возможности личного кабинета на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, отправлять заявления, документы и вносить (при необходимости) личные данные.

Авторизация по логину

Необходимо ввести личный логин и пароль, предварительно получив его в территориальном подразделении Фонда.
Этот тип авторизации позволяет пользователю использовать только обезличенные электронные сервисы Фонда.

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По материалам:
Finance.ua
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