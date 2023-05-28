Как использовать приложение «Пенсионный фонд» — инструкция от ПФУ — Finance.ua

Как использовать приложение «Пенсионный фонд» — инструкция от ПФУ
Около миллиона пользователей уже коммуницируют с Пенсионным фондом через мобильное приложение, поэтому в ведомстве еще раз напомнили о разных способах авторизации в нем.
Об этом сообщает Пенсионный фонд.
Для использования приложения «Пенсионный фонд» необходимо загрузить его из App Store или Google Play на устройство.
Мобильное приложение предлагает три варианта авторизации:
- по логину;
- по электронной цифровой подписи;
- с помощью системы GovID.
Авторизация по GovID
Это легкий и доступный способ авторизации, позволяющий использовать все возможности личного кабинета, кроме тех, где пользователю необходимо налагать на документы цифровую подпись.
Алгоритм выглядит так:
- выбрать опцию «Войти с помощью Bank ID НБУ» (нажать стрелочку);
- выбрать из перечня банк, в котором у пользователя есть счет, нажать «Продолжить»;
- авторизироваться в банковском учреждении и дать согласие на передачу банком персональных данных, нажав «Подтвердить»;
- проверить личные данные, согласиться на распространение персональных данных (установить соответствующую отметку) и нажать «Продолжить».
Авторизация по КЭП (ЭЦП)
- выбрать аккредитованный центр сертификации ключей;
- найти сертификат ключа электронной подписи на устройстве;
- ввести личный пароль.
Для удобства приложение предлагает ознакомиться с информацией об алгоритме копирования КЭП в приложение.
Этот тип авторизации позволяет использовать все возможности личного кабинета на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, отправлять заявления, документы и вносить (при необходимости) личные данные.
Авторизация по логину
Необходимо ввести личный логин и пароль, предварительно получив его в территориальном подразделении Фонда.
Этот тип авторизации позволяет пользователю использовать только обезличенные электронные сервисы Фонда.
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