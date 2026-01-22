Как инвестируют в собственную энергонезависимость жители разных городов Украины Сегодня 10:39 — Энергетика

Инвестиции в энергосбережение

Больше всего ОСМД берут кредиты на энергонезависимость во Львове, Луцке и Ровно, гораздо меньше — в Киеве.

Об этом рассказала первый заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева во время круглого стола «Банковский сектор Украины: достижения 2025 года и ожидания от 2026-го».

«ОСМД, которые прокредитовались и реализовали меры по энергоэффективности, сейчас зимой очень хорошо это чувствуют: у них тепло, в отличие от тех, кто ничего не делал и не готовился к зиме. За последние два года мы прокредитовали 200 млн грн — это более 150 ОСМД, которые, в сущности, защитили себя от этой холодной зимы», — рассказала Елена Дмитриева.

Наибольшее количество проектов

сосредоточены в городах на западе страны.

«Жители понимают, что ответственны за собственную энергоэффективность и за то, как они будут зимовать. Они не ждут от государства — они свое счастье делают своими руками. Это, прежде всего, Львов, Луцк, Ровно, частично Житомир. Киева почти нет, — отметила Елена Дмитриева. — Киевляне ждут, что это сделает кто-то другой. Нам нужно понять: никто за нас ничего не сделает. Только мы сами».

«Киевляне больше рассчитывают на то, что кто-то сделает все за них, но есть большой потенциал для превращения домов в энергонезависимые объекты», — считает директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Белай.

Мисак Арзуманян заметил, что спрос на энергоэффективные кредиты зависит от обстрелов. Начальник управления по работе с клиентами Кредитвест Банка заметил, что спрос на энергоэффективные кредиты зависит от обстрелов.

«Кредитование энергонезависимости прямо пропорционально обстрелам и блэкаутам. Только что-то выключают — всем, кому предлагали электростанции, аккумуляторы или когенерацию, это срочно становится нужно. Но когда кредитная заявка быстро утверждается и свет уже налажен, клиенты говорят, что им это больше не нужно, — отметил Мисак Арзуманян. — Впрочем, мы работаем: более дальновидные клиенты заранее все это сделали и сейчас чувствуют себя спокойно».

Компенсации

Он также добавил, что компенсации на инвестиционные кредиты на три года предоставляют Киевская городская и областная администрация. «Этого хватает для солнечных электростанций мощностью более 200 кВт», — уточнил он.

Еще одно направление — кредитование энергосервисных компаний, внедряющих энергоэффективные мероприятия в публичных зданиях. «Это школы, детские сады, больницы, поликлиники — такие проекты также помогают пережить зиму, — сказала Елена Дмитриева. — Бизнес в основном берет кредиты на солнечные панели, но доля таких займов в нашем портфеле незначительна и больше касается альтернативных источников энергоснабжения».

