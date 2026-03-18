Как инвестировать в ОВГЗ: Академия Минфин запустила практический онлайн-курс
Несмотря на рост интереса к ОВГЗ, значительная часть украинцев до сих пор не использует этот инструмент из-за отсутствия знаний. Академия Минфин создала онлайн-курс «Инвестирование в ОВГЗ». Он объяснит, как работают государственные облигации и как на них зарабатывать.
Расскажем, почему инвесторы доверяют ОВГЗ и кому будет полезен новый курс от Академии Минфин.
Почему ОВГЗ уже есть в портфеле каждого инвестора
За годы войны облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) стали одним из самых популярных инструментов инвестирования среди украинцев. Только за последний год вложения физических лиц выросли на 44%.
Такой уровень интереса вполне логичен: ОВГЗ гарантированные государством предлагают более высокую доходность по сравнению с депозитами, а полученный доход не облагается налогом. Еще один плюс для инвестора — возможность продать облигации до срока погашения.
Кроме финансовой выгоды, инвестирование в ОВГЗ дает ощущение причастности к поддержке государства, ведь привлеченные средства Минфин направляет на финансирование бюджета и военных нужд.
Именно поэтому ОВГЗ часто становится основой инвестиционного портфеля. В то же время, для значительной части украинцев механизм инвестирования в государственные облигации до сих пор кажется сложным и не до конца понятным.
Онлайн-курс «Инвестирование в ОВГЗ» от Академии Минфин
Как выбрать облигации, где купить без комиссий, как рассчитать реальную доходность и какие риски учитывать? Если хотите детально разобраться и начать инвестировать — приглашаем на онлайн-курс «Инвестирование в ОВГЗ» от Академии Минфин.
Вместе с опытными спикерами вы овладеете ключевыми темами: формирование цены облигаций, существующие инвестиционные стратегии; как анализировать рынок и учитывать макроэкономические факторы; как продавать ОВГЗ на вторичном рынке
В результате обучения вы:
- поймете механизм инвестиций в ОВГЗ;
- сможете оценивать реальную доходность перед покупкой;
- сделаете попытку приобрести ОВГЗ через банк или брокера;
- будете самостоятельно принимать решения и не зависеть от сторонних советов.
Спикеры курса
Курс преподают опытные специалисты в работе с ОВГЗ и практикующие инвесторы:
- Тарас Козак — президент инвестиционной группы «Универ»;
- Алла Папаика — директор департамента в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
- Михаил Пацан — предприниматель, инвестор, эксперт по бизнес анализу и Web3 технологий. Основатель и руководитель Web3-университета Learn to Earn Global и ИТ-компании AISync Global;
- Юлия Ефимова — главный специалист отдела брокерского обслуживания клиентов компании ICU.
Формат обучения
Курс состоит из трех модулей (всего 13 занятий) и охватывает все этапы инвестирования в ОВГЗ — от базовых понятий до самостоятельной покупки облигаций.
Учитесь онлайн в удобное для вас время — все уроки доступны в записи. Помимо теоретических блоков программа предусматривает практические задачи с проверкой результатов, итоговое тестирование и поддержку куратора на каждом этапе.
После завершения курса вы получите сертификат Академии Минфина.
Как начать обучение
Купите курс «Инвестирование в ОВГЗ» по акционной цене 3 840 грн до 31 марта и начинайте обучение сразу. Возможна оплата по частям до 3 месяцев без процентов.
Первый урок доступен бесплатно — зарегистрируйтесь и посмотрите его прямо сейчас.
