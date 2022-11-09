Как иностранцу купить машину в Испании: расходы при покупке — Finance.ua

Как иностранцу купить машину в Испании: расходы при покупке
Иногда за границей выгоднее купить автомобиль, чем брать его в аренду на длительное время.
Купить подержанный автомобиль в Испании имеют право как резиденты, так и нерезиденты и иностранцы, проживающие в стране на основании вида на жительство.
Приобрести машину можно у частных продавцов, на авторынках или в специальных салонах и оформить ее на себя.
Что проверить перед покупкой и какова процедура оформления авто в Испании
В первую очередь запросите подтверждение уплаты последнего дорожного налога (Impuesto de circilación), а также справку из автомобильного реестра, где содержится вся информация об авариях, штрафах, количестве владельцев и т.д. Проверьте также пробег, год выпуска автомобиля и желательно, чтобы машина имела Libre de mantiemiento (книгу истории технического обслуживания и ремонтов), еще лучше с квитанциями об оплате.
Переоформить машину на себя можно либо самому, либо через gestoria. Это хестор, который берет всю бумажную волокиту на себя. Или если машина покупается у дилера, то они тоже сами помогают переоформить.
Чтобы самостоятельно перерегистрировать авто на себя, необходимо подписать договор купли-продажи с продавцом. Затем весь пакет документов отнести в спецдепартамент, где машину регистрируют на нового владельца. Там обязательно уплачивается налог за смену собственника.
Документы, необходимые для приобретения авто:
- NIE (идентификационный номер иностранца);
- Прописка;
- Загранпаспорт.
Документы для смены владельца:
- Заявление в двух экземплярах;
- Квитанция об оплате пошлины;
- Квитанция об оплате налога за смену собственника;
- Документ, удостоверяющий личность;
- Водительские права соответствующей категории (Permiso de Circulación);
- Книга технического осмотра транспортного средства (ITV);
- Договор купли-продажи.
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После приобретения авто и получения документов собственности необходимо сразу оформить страховку, так как без нее ездить в машине запрещено.
Сопутствующие расходы при покупке подержанного авто
- налог в 4% от стоимости машины при оформлении на нового владельца;
- 200 — 300 евро в год — обязательная страховка на авто в Испании;
- налог на передачу автомобиля (разнится в зависимости от региона);
- до 14,75% стоимости машины — налог на регистрацию авто (зависит от уровня выброса автомобилем CO2);
- 100 — 150 евро в год — транспортный налог.
Что делать, если машина сломалась в Европе?
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