Как иностранцу купить машину в Испании: расходы при покупке — Finance.ua

Как иностранцу купить машину в Испании: расходы при покупке Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Иногда за границей выгоднее купить автомобиль, чем брать его в аренду на длительное время.

Купить подержанный автомобиль в Испании имеют право как резиденты, так и нерезиденты и иностранцы, проживающие в стране на основании вида на жительство.

Приобрести машину можно у частных продавцов, на авторынках или в специальных салонах и оформить ее на себя.

Что проверить перед покупкой и какова процедура оформления авто в Испании

В первую очередь запросите подтверждение уплаты последнего дорожного налога (Impuesto de circilación), а также справку из автомобильного реестра, где содержится вся информация об авариях, штрафах, количестве владельцев и т.д. Проверьте также пробег, год выпуска автомобиля и желательно, чтобы машина имела Libre de mantiemiento (книгу истории технического обслуживания и ремонтов), еще лучше с квитанциями об оплате.

Переоформить машину на себя можно либо самому, либо через gestoria. Это хестор, который берет всю бумажную волокиту на себя. Или если машина покупается у дилера, то они тоже сами помогают переоформить.

Чтобы самостоятельно перерегистрировать авто на себя, необходимо подписать договор купли-продажи с продавцом. Затем весь пакет документов отнести в спецдепартамент, где машину регистрируют на нового владельца. Там обязательно уплачивается налог за смену собственника.

Документы, необходимые для приобретения авто:

NIE (идентификационный номер иностранца);

Прописка;

Загранпаспорт.

Документы для смены владельца:

Заявление в двух экземплярах;

Квитанция об оплате пошлины;

Квитанция об оплате налога за смену собственника;

Документ, удостоверяющий личность;

Водительские права соответствующей категории (Permiso de Circulación);

Книга технического осмотра транспортного средства (ITV);

Договор купли-продажи.

После приобретения авто и получения документов собственности необходимо сразу оформить страховку, так как без нее ездить в машине запрещено.

Сопутствующие расходы при покупке подержанного авто

налог в 4% от стоимости машины при оформлении на нового владельца;

200 — 300 евро в год — обязательная страховка на авто в Испании;

налог на передачу автомобиля (разнится в зависимости от региона);

до 14,75% стоимости машины — налог на регистрацию авто (зависит от уровня выброса автомобилем CO2);

100 — 150 евро в год — транспортный налог.

Телеканал 24 По материалам:

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