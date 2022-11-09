Как иностранцу купить машину в Испании: расходы при покупке — Finance.ua
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Как иностранцу купить машину в Испании: расходы при покупке

Технологии&Авто
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Иногда за границей выгоднее купить автомобиль, чем брать его в аренду на длительное время.
Купить подержанный автомобиль в Испании имеют право как резиденты, так и нерезиденты и иностранцы, проживающие в стране на основании вида на жительство.
Приобрести машину можно у частных продавцов, на авторынках или в специальных салонах и оформить ее на себя.
Что проверить перед покупкой и какова процедура оформления авто в Испании
В первую очередь запросите подтверждение уплаты последнего дорожного налога (Impuesto de circilación), а также справку из автомобильного реестра, где содержится вся информация об авариях, штрафах, количестве владельцев и т.д. Проверьте также пробег, год выпуска автомобиля и желательно, чтобы машина имела Libre de mantiemiento (книгу истории технического обслуживания и ремонтов), еще лучше с квитанциями об оплате.
Переоформить машину на себя можно либо самому, либо через gestoria. Это хестор, который берет всю бумажную волокиту на себя. Или если машина покупается у дилера, то они тоже сами помогают переоформить.
Чтобы самостоятельно перерегистрировать авто на себя, необходимо подписать договор купли-продажи с продавцом. Затем весь пакет документов отнести в спецдепартамент, где машину регистрируют на нового владельца. Там обязательно уплачивается налог за смену собственника.
Документы, необходимые для приобретения авто:
  • NIE (идентификационный номер иностранца);
  • Прописка;
  • Загранпаспорт.
Документы для смены владельца:
  • Заявление в двух экземплярах;
  • Квитанция об оплате пошлины;
  • Квитанция об оплате налога за смену собственника;
  • Документ, удостоверяющий личность;
  • Водительские права соответствующей категории (Permiso de Circulación);
  • Книга технического осмотра транспортного средства (ITV);
  • Договор купли-продажи.

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После приобретения авто и получения документов собственности необходимо сразу оформить страховку, так как без нее ездить в машине запрещено.
Сопутствующие расходы при покупке подержанного авто
  • налог в 4% от стоимости машины при оформлении на нового владельца;
  • 200 — 300 евро в год — обязательная страховка на авто в Испании;
  • налог на передачу автомобиля (разнится в зависимости от региона);
  • до 14,75% стоимости машины — налог на регистрацию авто (зависит от уровня выброса автомобилем CO2);
  • 100 — 150 евро в год — транспортный налог.

Что делать, если машина сломалась в Европе?

По материалам:
Телеканал 24
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