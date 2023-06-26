Как иностранцам получить е-Визу для въезда в Украину: пошаговая инструкция — Finance.ua

Как иностранцам получить е-Визу для въезда в Украину: пошаговая инструкция Сегодня 19:01 — Личные финансы

Как иностранцам получить е-Визу для въезда в Украину: пошаговая инструкция

Е-Виза — это одна из разновидностей краткосрочной визы для въезда в Украину, которую может получить иностранец по упрощенной процедуре, не выходя при этом из дома.

Об этом пишет Visit Ukraine Today.

Электронная виза рассчитана на разовый или двухразовый въезд на территорию Украины сроком до 30 дней.

Преимущества е-Визы

Оформление е-Визы проводится по следующей процедуре:

иностранец может подать документы на е-Визу из любого уголка мира в удобное для себя время, при этом для получения готовой визы не нужно ехать в консульство или другое соответствующее учреждение;

после подачи документов статус оформления визы можно наблюдать в режиме онлайн;

МИД Украины оказывает постоянную информационную поддержку заявителям;

иностранец может самостоятельно выбрать срок оформления визы: 1 рабочий день (в срочном порядке), 3 рабочих дня (по стандартной процедуре).

Для каких целей оформляется е-Виза?

Е-Визу могут получить госслужащие, иностранные корреспонденты или представители СМИ для деловой или рабочей поездки в Украину, которая охватывает сферы культуры, науки, образования и спорта.

Кроме того, электронная виза доступна для граждан, стремящихся посетить страну в частных, туристических или лечебных целях.

Как получить е-Визу?

1. Регистрация

Сначала необходимо пройти регистрацию на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Оформление е-Визы должно проводиться не ранее чем за 3 месяца, и не позднее чем за 10 рабочих дней до запланированной поездки.

2. Заполнение анкеты и загрузка фото и документов

После заполнения всех полей анкеты иностранец должен загрузить свою фотографию и предварительно отсканированные документы:

паспорт;

полис медицинского страхования;

документ, подтверждающий достаточное количество средств на банковском счете на период пребывания в Украине и для возвращения в страну выезда;

документ, подтверждающий цель поездки.

В зависимости от целей запланированного путешествия в Украину документами, подтверждающими цель поездки, могут быть:

деловая поездка: приглашение от юридического лица, государственного органа/учреждения/предприятия/организации или документ, подтверждающий факт осуществления финансовых инвестиций в Украине;

частная поездка: приглашение от гражданина Украины или иностранца, имеющего вид на временное или постоянное жительство. Либо документ, подтверждающий право на собственность недвижимостью в Украине, либо родственные связи;

туристическая поездка: документы, подтверждающие туристическую цель поездки (уплаченный тур по Украине, бронирование экскурсий и гостиниц и т. п. );

лечебная поездка: приглашение от медицинского учреждения или учреждения здравоохранения;

на ведение деятельности в сферах, связанных с культурой, наукой, образованием или спортом, распространяются те же правила, что и на деловую поездку.

3. Оплата сбора

Консульский сбор можно оплатить онлайн любой банковской картой с поддержкой Mastercard или Visa. Окончательная сумма сбора будет зависеть от выбранного срока оформления визы (срочная стоит дороже).

4. Получение е-Визы

После всех указанных шагов на электронную почту заявителя будет отправлено письмо с уведомлением об успешном оформлении визы.

В течение определенного периода на электронную почту иностранцу придет готовая электронная виза с QR-кодом для сканирования в формате PDF.

Для пересечения границы иностранец должен распечатать полученный на почту документ и хранить его в течение всего периода пребывания на территории Украины, чтобы предъявить его на таможне во время выезда.

Отказ в оформлении е-Визы

В случае, если иностранцу будет отказано в оформлении е-визы, в указанный период на почту придет письмо с решением об отказе. Отказов в оформлении электронной визы значительно меньше, чем при оформлении стандартных визовых ходатайств. И чаще всего, отказ связан с техническими недостатками поданных документов. Среди наиболее распространенных оснований для отказа:

несоблюдение требований к фотографии;

внесение неправильной или неполной информации при заполнении анкеты;

неполный список требуемых документов.

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