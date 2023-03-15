Как иностранцам-контрактникам получить водительские права: правительство утвердило перечень документов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как иностранцам-контрактникам получить водительские права: правительство утвердило перечень документов

Личные финансы
1
Как иностранцам-контрактникам получить водительские права: правительство утвердило перечень документов
Как иностранцам-контрактникам получить водительские права: правительство утвердило перечень документов
Кабинет Министров установил перечень документов, которые иностранные граждане или лица без гражданства, заключившие контракт на прохождение военной службы в ВСУ, Госспецтранспорте и Нацгвардии, могут подавать для получения водительского удостоверения во время действия военного положения.
Об этом в Телеграме сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Читайте также: За что чаще всего штрафуют водителей в Украине

«На период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены иностранцы и лица без гражданства, заключившие контракт о прохождении военной службы в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии, вместо документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их специальный статус , могут подать действительный паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства, вместе с военным билетом и справкой о пребывании на военной службе для: прохождения подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств; получения водительского удостоверения (в том числе впервые); обмена их водительских прав на национальное водительское удостоверение, а также выдачи им национальных водительских удостоверений вместо утраченного иностранного», — уточнил он.
Место для вашей рекламы
Напомним, 7 марта Кабинет Министров внес изменения в порядок реализации экспериментального проекта по одновременному оформлению (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмену паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.