Как иностранцам-контрактникам получить водительские права: правительство утвердило перечень документов — Finance.ua

Как иностранцам-контрактникам получить водительские права: правительство утвердило перечень документов Сегодня 11:47 — Личные финансы

Как иностранцам-контрактникам получить водительские права: правительство утвердило перечень документов

Кабинет Министров установил перечень документов, которые иностранные граждане или лица без гражданства, заключившие контракт на прохождение военной службы в ВСУ, Госспецтранспорте и Нацгвардии, могут подавать для получения водительского удостоверения во время действия военного положения.

Об этом в Телеграме сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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«На период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены иностранцы и лица без гражданства, заключившие контракт о прохождении военной службы в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии, вместо документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их специальный статус , могут подать действительный паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства, вместе с военным билетом и справкой о пребывании на военной службе для: прохождения подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств; получения водительского удостоверения (в том числе впервые); обмена их водительских прав на национальное водительское удостоверение, а также выдачи им национальных водительских удостоверений вместо утраченного иностранного», — уточнил он.

Напомним, 7 марта Кабинет Министров внес изменения в порядок реализации экспериментального проекта по одновременному оформлению (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмену паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

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Укрінформ По материалам:

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