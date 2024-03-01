Как индексация пенсий повлияет на курс доллара до конца недели — Finance.ua

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Как индексация пенсий повлияет на курс доллара до конца недели

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Как индексация пенсий повлияет на курс доллара до конца недели
Как индексация пенсий повлияет на курс доллара до конца недели
Конец текущей недели может ознаменоваться умеренным подорожанием американской валюты. Это, вероятно, произойдет из-за макроэкономических процессов в Украине.
Таким мнением поделился член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает ТСН.
По его словам, в течение 1−3 марта курс доллара может составить более 39 гривен. На ситуацию на рынке может повлиять скопление гривны в госбюджете для проведения индексации пенсий в марте.
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Проведение перерасчета выплат для украинцев состоится преимущественно посредством финансовой помощи от Запада.
«Государству выгоднее, чтобы эта валюта была реализована Министерством финансов на межбанковском рынке как можно дороже, чтобы получить больше гривны. Скорее всего, действия Минфина и Нацбанка в этом вопросе согласованы», — объясняет эксперт.
Поэтому, по его прогнозам, к концу недели показатели на валютном рынке могут составить более 39 гривен за доллар.

Справка Finance.ua:

Напомним, в Украине пройдет индексация пенсий с 1 марта 2024 года. На 8% будут индексированы пенсии для:
  • 9,5 млн «гражданских» пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;
  • 596 тысяч пенсионеров силовых ведомств;
  • 97,8 тысячи человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы.
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По материалам:
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