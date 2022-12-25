Как и куда едут украинцы отдыхать на Новый год — Finance.ua

Как и куда едут украинцы отдыхать на Новый год Сегодня 11:00 — Личные финансы

Традиционно в канун зимних праздников наблюдается всплеск спроса на путешествия. Чтобы не переплачивать, туры по лучшей цене граждане бронируют заранее, а туркомпании формируют свои предложения с лета.

В пресс-службе туроператора Join UP «Фокусу» рассказали, что и в этом году в период новогодних и рождественских праздников наблюдается рост количества бронирований туров, но, конечно, не в таких объемах, как раньше.

«Спрос на туры значительно упал из-за двух факторов: невозможность выезда мужчин за границу, поскольку женщины путешествовать самостоятельно не всегда готовы, и рост курса валют, что ведет к повышению стоимости туров в гривне», — добавляет основательница турагентства Kazakov’s Travel Марина Казакова. Но операторы рынка, пережившие коронавирусные ограничения, пытаются работать и в таких условиях.

«Есть хорошая и плохая новость для нас. Хорошая — спрос есть. Плохая — он в 10 раз меньше прошлогоднего. Но мы не останавливаемся. Нас вдохновляет, что даже в период войны люди готовы воплощать мечты, путешествовать, открывать для себя что-то новое», — говорит Дмитрий Яремкович, генеральный директор и управляющий партнер туристической компании Eurotrips Ukraine.

Еще одна тенденция, которую заметили в Join UP, — уменьшение горизонта планирования. То есть из-за высокого уровня неопределенности в условиях войны путешествия реже бронируют заранее, и, как следствие, операторам отрасли значительное количество запросов поступает «сегодня на завтра». Это создает определенные сложности.

"Раньше, чтобы зафиксировать оптимальные цены, мы бронировали отели на Новый год за 3-5 месяцев и заранее вносили предоплату, поскольку мы знали спрос и были уверены, что сможем выполнить свои планы, — рассказывает Дмитрий Яремкович. — Но то, какие направления точно поедут, во время войны мы можем понять только за 3-4 недели до выезда.

Собеседник отмечает, что в такой ситуации приходится договариваться с отелями об отсрочке даты оплаты. И хотя многие гостиницы идут на уступки, лучших цен по-прежнему достичь не удается — рост цен отелей составляет 10-20%.

В 2022 году путешествия по Украине вышли на второе место по популярности, уступив первенство только традиционному лидеру прошлых лет — Египту, что стало значительным изменением по сравнению с предыдущими годами. Эта тенденция в Join UP связывается с ограничениями на выезд за границу для мужчин призывного возраста и общим ростом заинтересованности украинцев в собственной стране. В приоритете горные лыжи, рождественский Львов, лечебные санатории, спокойный отдых в Карпатах.

Среди украинцев, так или иначе испытывающих связанные с войной стрессы, в 2022 году возросла популярность отдыха в санаториях. В частности, у туроператора Join UP в октябре структура продаж туров по Украине была такой:

санаторные: 44,4%

поездки в Карпаты с целью ретрита и оздоровления: 29%

горнолыжные направления: 19,5% (с тенденцией к росту в зимний период)

Как война повлияла на авиационный туризм

Несмотря на войну и запрет на полеты из Украины, украинцы не перестали летать на отдых. «Аудитория зарубежных туров изменилась — если раньше путешествовали преимущественно семьи, то теперь по объективным обстоятельствам женщины с детьми», — комментируют ситуацию в пресс-службе туроператора Join UP.

На Новый год 2023 года традиционным лидером бронирований, по статистике Join UP, остается Египет, отличающийся высоким уровнем комфорта, широким выбором гостиниц, популярной системой «все включено» и оптимальным соотношением цены и качества (отдохнуть вдвоем в течение 7 ночей можно от 37 055 грн) .

Среди новых тенденций на рынке в 2022 году стал рост спроса на путешествия в страны, не выдающие туристические визы гражданам россии. Речь идет о таких странах:

Бельгия

Дания

Эстония

Латвия

Литва

Нидерланды

Польша

Словакия

Чехия

Финляндия

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.