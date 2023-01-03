Как и где искать работу в Канаде — Finance.ua
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Как и где искать работу в Канаде

Личные финансы
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Адаптация к жизни в новой стране — длительный и сложный процесс. Трудоустройство является одним из элементов приспособления и важным шагом в начале новой жизни за рубежом. Украинцы, переехавшие в Канаду из-за войны в Украине, имели возможность получить CUAET — канадско-украинское разрешение на экстренные поездки, которое также позволяет официально работать.
Visitukraine рассказывает, как и где искать работу в Канаде.

Почему для трудоустройства требуется CUAET?

Получив CUAET, беженцы из Украины могут легально находиться в стране. Правительство Канады создало это разрешение, чтобы поддержать украинцев и обеспечить им статус временного резидентства и доступ к образованию и трудоустройству.

Что нужно для работы в Канаде?

Кроме разрешения CUAET вам нужно иметь:
1. Номер социального страхования (SIN). Получить его следует в течение первых 14 дней пребывания в Канаде. SIN требуется также для получения доступа к государственным услугам и льготам. Подать заявку на SIN можно онлайн на сайте canada.ca или лично.
2. Разрешение на работу. Получить разрешение можно после фактического приезда в Канаду. Подать заявку можно по ссылке до 31 марта 2023 года.
3. Результаты медицинской комиссии. Если вы оформили заявку на CUAET за пределами Канады, а затем подались на получение разрешения на трудоустройство, у вас будет 90 дней на прохождение медкомиссии. Если вы оформили CUAET в Канаде, правительство проинформирует вас, как записаться к врачу. Узнать о снятии ограничения на трудоустройство, если вы не прошли медицинское освидетельствование, можно здесь.

Дополнительные преимущества разрешения на трудоустройство

Украинцы, которые отвечают критериям провинции или территории, могут претендовать на государственное медицинское страхование. Больше о медицинских услугах в Канаде читайте по ссылке.

Где найти работу в Канаде?

Вакансии исключительно для украинцев просматривайте на портале Job Bank. Также ищите работу на сайтах, размещающих объявления для всех в Канаде, например, здесь.
В случае возникновения вопросов поиска работы через Job Bank вы можете заполнить анкету и получить консультацию. Обязательно укажите, что вы украинец, ищущий работу.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
uamedia
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