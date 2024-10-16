Как ГНС выявляет рисковых плательщиков: детали об экспериментальном проекте — Finance.ua

Как ГНС выявляет рисковых плательщиков: детали об экспериментальном проекте
Экспериментальный проект по управлению налоговыми рисками (комплаенс-рисками) в Украине создан для быстрого и точного определения контролирующими органами наличия риска нарушения налогового законодательства у налогоплательщиков. Детальнее о том, как он работает, рассказали в ГНС.
Как отмечают налоговики, основная идея — это автоматизированная система, которая анализирует данные и помогает избежать ошибок в уплате налогов, что улучшает взаимодействие между государством и бизнесом.
Как это работает?
- Автоматический анализ данных.
Государственная налоговая служба собирает информацию о деятельности налогоплательщиков из разных источников, в том числе внутренних (данные из деклараций, отчетов) и внешних (например, из банков). Эта информация поступает в автоматизированную систему, которая анализирует ее с помощью специальных алгоритмов.
- Выявление рисков.
Система автоматически оценивает, есть ли риск, что налогоплательщик может нарушить законодательство, например, не уплатит налоги вовремя или задекларирует неверные данные. Если выявлен риск, это фиксируется в системе, и налоговые органы получают сигнал для дальнейшей проверки.
- Минимизация вмешательства.
Если риски незначительны или отсутствуют, налогоплательщик вообще может не сталкиваться с проверками. Это важно для бизнеса, поскольку позволяет снизить количество ненужных проверок и сконцентрироваться на своей деятельности.
- План действий.
Если система выявляет серьезные риски, налоговые органы могут предложить консультации или меры по их устранению. В случае необходимости — проводить налоговый контроль.
Преимущества проекта
- Прозрачность и предсказуемость
Налогоплательщики четко понимают, по каким критериям их оценивают и могут сами работать над уменьшением рисков.
- Меньше проверок
Система автоматически определяет только тех, кто имеет риски, поэтому для многих бизнесов проверки могут стать редкими или вовсе исчезнуть.
- Честные правила для всех
Все предприятия оцениваются по одним и тем же стандартам, что делает процесс управления налогами более справедливым.
«Этот экспериментальный проект — шаг к более современной и более эффективной налоговой системе, которая поможет бизнесу работать прозрачнее и избегать проблем с налогами», — подытожили в ГНС.
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