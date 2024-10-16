Как ГНС выявляет рисковых плательщиков: детали об экспериментальном проекте — Finance.ua

Как ГНС выявляет рисковых плательщиков: детали об экспериментальном проекте Сегодня 19:46

Как ГНС выявляет рисковых плательщиков: детали об экспериментальном проекте

Экспериментальный проект по управлению налоговыми рисками (комплаенс-рисками) в Украине создан для быстрого и точного определения контролирующими органами наличия риска нарушения налогового законодательства у налогоплательщиков. Детальнее о том, как он работает, рассказали в ГНС.

Как отмечают налоговики, основная идея — это автоматизированная система, которая анализирует данные и помогает избежать ошибок в уплате налогов, что улучшает взаимодействие между государством и бизнесом.

Как это работает?

Автоматический анализ данных.

Государственная налоговая служба собирает информацию о деятельности налогоплательщиков из разных источников, в том числе внутренних (данные из деклараций, отчетов) и внешних (например, из банков). Эта информация поступает в автоматизированную систему, которая анализирует ее с помощью специальных алгоритмов. Выявление рисков.

Система автоматически оценивает, есть ли риск, что налогоплательщик может нарушить законодательство, например, не уплатит налоги вовремя или задекларирует неверные данные. Если выявлен риск, это фиксируется в системе, и налоговые органы получают сигнал для дальнейшей проверки. Минимизация вмешательства.

Если риски незначительны или отсутствуют, налогоплательщик вообще может не сталкиваться с проверками. Это важно для бизнеса, поскольку позволяет снизить количество ненужных проверок и сконцентрироваться на своей деятельности. План действий.

Если система выявляет серьезные риски, налоговые органы могут предложить консультации или меры по их устранению. В случае необходимости — проводить налоговый контроль.

Преимущества проекта

Прозрачность и предсказуемость

Налогоплательщики четко понимают, по каким критериям их оценивают и могут сами работать над уменьшением рисков.

Меньше проверок

Система автоматически определяет только тех, кто имеет риски, поэтому для многих бизнесов проверки могут стать редкими или вовсе исчезнуть.

Честные правила для всех

Все предприятия оцениваются по одним и тем же стандартам, что делает процесс управления налогами более справедливым.

«Этот экспериментальный проект — шаг к более современной и более эффективной налоговой системе, которая поможет бизнесу работать прозрачнее и избегать проблем с налогами», — подытожили в ГНС.

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