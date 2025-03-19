Как ФЛПу перейти на общую систему: крайний срок — 20 марта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как ФЛПу перейти на общую систему: крайний срок — 20 марта

Личные финансы
3
Как ФЛПу перейти на общую систему: крайний срок — 20 марта
Как ФЛПу перейти на общую систему: крайний срок — 20 марта
В 2025 году были введены новые налоги, в частности военный сбор, а также уплата ЕСВ снова стала обязательной. Поэтому многие ФЛП, которые временно не ведут деятельность, выбирают закрытие бизнеса или переход на общую систему, чтобы избежать налогов за неактивную деятельность. Последний срок для перехода на общую систему — 20 марта.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на налогового консультанта Михаила Смоковича.
«Если вы планируете перейти с единого налога на общую систему налогообложения с 1 апреля 2025 года, не забудьте подать заявление до 20 марта», — отметил Смокович.

Читайте также: Что меняется для ФЛП в 2025 году

Переход на общую систему позволяет не платить налоги при отсутствии дохода, нужно раз в год подавать отчетность.
В то же время, если вы закроете ФЛП или откажетесь от упрощенной системы налогообложения в 2025 году, вернуться на единый налог можно будет только с 2026 года.

Читайте также: Как ФЛП правильно оплатить военный сбор в 2025 году

Напомним, по данным Государственной налоговой службы, количество рабочих мест, созданных предпринимателями, немного выросло. Таких предпринимателей больше всего на Днепропетровщине и в Киеве, а самый существенный прирост произошел на Хмельнитчине и Ровенщине. На 9% возросло количество ФЛП с наемными работниками за год. На 259 тыс. предпринимателей работают 673 тыс. человек — на 13% меньше, чем до полномасштабного.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems