Как ФЛПу перейти на общую систему: крайний срок — 20 марта Сегодня 20:01 — Личные финансы

Как ФЛПу перейти на общую систему: крайний срок — 20 марта

В 2025 году были введены новые налоги, в частности военный сбор, а также уплата ЕСВ снова стала обязательной. Поэтому многие ФЛП, которые временно не ведут деятельность, выбирают закрытие бизнеса или переход на общую систему, чтобы избежать налогов за неактивную деятельность. Последний срок для перехода на общую систему — 20 марта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на налогового консультанта Михаила Смоковича.

«Если вы планируете перейти с единого налога на общую систему налогообложения с 1 апреля 2025 года, не забудьте подать заявление до 20 марта», — отметил Смокович.

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Переход на общую систему позволяет не платить налоги при отсутствии дохода, нужно раз в год подавать отчетность.

В то же время, если вы закроете ФЛП или откажетесь от упрощенной системы налогообложения в 2025 году, вернуться на единый налог можно будет только с 2026 года.

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Напомним, по данным Государственной налоговой службы, количество рабочих мест, созданных предпринимателями, немного выросло. Таких предпринимателей больше всего на Днепропетровщине и в Киеве, а самый существенный прирост произошел на Хмельнитчине и Ровенщине. На 9% возросло количество ФЛП с наемными работниками за год. На 259 тыс. предпринимателей работают 673 тыс. человек — на 13% меньше, чем до полномасштабного.

Телеканал 24 По материалам:

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