Как ФЛП и самозанятому лицу с инвалидностью получить компенсацию (детали) — Finance.ua
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Как ФЛП и самозанятому лицу с инвалидностью получить компенсацию (детали)

Личные финансы
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Как ФЛП и самозанятому лицу с инвалидностью получить компенсацию (детали)
Как ФЛП и самозанятому лицу с инвалидностью получить компенсацию (детали)
С 18 марта физические лица — предприниматели и самозанятые лица, являющиеся людьми с инвалидностью, смогут получить от государства компенсацию за обустройство своих рабочих мест. Об этом пишет Минэкономики.
«Мы расширили доступ к программе и теперь получить компенсацию за обустройство своего рабочего места специальной мебелью, устройствами, приобретение вспомогательного оборудования, например, подъемника или пандуса, смогут люди с инвалидностью, самозанятые или ФЛП, или люди, которые планируют открыть свой бизнес. Надеемся, что программа поможет еще большему числу людей обустроить инклюзивное рабочее пространство. За время работы эта программа уже стала поддержкой для более чем полутора тысяч работодателей», — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.
Кроме того, отныне работодатели смогут получить компенсацию за обустройство рабочего места для вернувшегося на работу ветерана с инвалидностью.
Ранее компенсации предоставлялись только при новом трудоустройстве. Если ветеран с ранением возвращался на свое рабочее место, работодателю их не выплачивали, это не считалось новым трудоустройством.

Сумма

По условиям программы сумма компенсации за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью составляет:
  • до 120 тыс. грн — за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I группы;
  • до 80 тыс. грн — для людей с инвалидностью II группы.
Подать заявление на получение компенсации за обустройство рабочего места можно онлайн на портале Дія или оффлайн, обратившись в центр занятости по месту хозяйственной деятельности.
Чтобы подать заявление онлайн работодателю, физическому лицу-предпринимателю (ФЛП) и самозанятому лицу необходимо:
  • авторизоваться на портале Дія с помощью КЭП;
  • заполнить заявление: указать данные о человеке с инвалидностью и обустроенном рабочем месте;
  • прикрепить документы, подтверждающие трудоустройство, покупку вспомогательных средств и документ, подтверждающий инвалидность сотрудника/ФЛП/самозанятого лица;
  • указать IBAN своего счета;
  • подписать заявление КЭПом.
Рассмотрение заявления длится до 10 рабочих дней. В случае положительного решения в течение 5 дней средства поступят на счет заявителя.
Напомним, программу предоставления компенсаций работодателям расходов на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью Правительство ввело в августе 2023 года.
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По материалам:
Finance.ua
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